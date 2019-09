Penélope Cruz y Meryl Streep dan lustre a Venecia

Actualizado 02/09/2019 a las 00:50

Dos estrellas –con muy excelente acogida ambas– cerraron el primer fin de semana de la Mostra: Meryl Streep y Penélope Cruz, ambas en concurso para el León de Oro. La actriz estadounidense es la protagonista, junto a Antonio Banderas, Gary Oldman y Mathias Schoenaerts, de «The Laundromat» (Dinero sucio) del realizador Steven Soderbergh. Es la historia conocida como «los papeles de Panamá», uno de los casos internacionales más sonados de evasión fiscal, que salió a la luz en 2016. En la proyección para la prensa, la película recibió muchos aplausos. El filme explica de forma clara, mezclando cierta ironía y dramatismo, los oscuros secretos de las finanzas contemporánea. «Nos pareció que una comedia era el mejor modo para intentar permanecer en la mente del espectador y también una forma de hacer más digerible la complejidad del asunto de la actividad financiera», subrayó Soderbergh en la presentación.

Una determinada Ellen Martin (Meryl Streep, con una interpretación extraordinaria) quiere descubrir, al quedarse viuda, qué es lo que se esconde detrás de una póliza de seguros de su marido falsa. Comienza así su investigación, en la que descubre un infinito laberinto de tráfico de negocios sucios, que hacen referencia a un estudio legal de Panamá, el Mossack Fonseca, especializado en ayudar a los ciudadanos más ricos del mundo a engrandecer aún más sus fortunas. Socios fundadores de ese bufete son Jürgen Mossack (Gary Oldman) y Ramón Fonseca (Antonio Banderas), siempre elegantes y seductores, expertos en encontrar soluciones atractivas a través de sociedades ficticias y cuentas «offshore», para ayudar a los ricos y poderosos.

El director espera que su película sirva para animar un debate que es hoy muy necesario. Hay datos que hablan por sí solos: «En el año 2000, un puñado de ricos controlaba un tercio de la riqueza del mundo; hoy ya controlan la mitad. No es algo que pueda ser sostenible, la transparencia es la única solución», destacó Soderbergh.

En la presentación de la película a la prensa –a la que no asistió Banderas–, Meryl Streep aplaudió la labor de unos cuatrocientos periodistas que, reunidos en un consorcio internacional, analizaron 11,5 millones de documentos confidenciales procedentes del despacho Mossac Fonseca: «La razón por la que los papeles de Panamá salieron a la luz es que hubo periodistas que trabajaron para ello, y algunos han muerto», destacó la actriz.

La película de Steven Soderberg, Oscar en el año 2000 con «Traffic», constituye un alegato contra la evasión fiscal, que no solo tiene el Caribe como punto de referencia. El hilo de una madeja enmarañada llega también a Estados Unidos, China, México y varios países de África. Soderbergh, con la base de lo que fueron los papeles de Panamá, refresca nuestra memoria sobre los increíbles circuitos por los que se mueve el dinero sucio. Lo hace con una mirada original y lanzando también dardos; uno de ellos a Estados Unidos, uno de los grandes paraísos fiscales, al aportar el dato de que sesenta de sus grandes empresas no pagaron impuestos en el año 2018.

Los diferentes acentos de Cruz

La otra estrella del día, la española Penélope Cruz, recibió también muchos aplausos por su trabajo en «Wasp Network» («La red avispa»), donde interpreta a la esposa de un espía cubano detenido en Estados Unidos en los años 90. Con la dirección del francés Olivier Assayas, ambientada entre Cuba y Estados Unidos, la película reconstruye el caso de cinco agentes secretos de la «la red avispa» del contraespionaje cubano, infiltrados en las organizaciones anticastristas de Miami, y arrestados por el FBI en septiembre de 1988 con la acusación de espionaje y otras actividades ilegales en territorio estadounidense.

En la rueda de prensa de la presentación de la película, la primera pregunta fue para Penélope Cruz, a la que se pidió que explicara cómo logra su magnífica adaptación a diferentes acentos, habilidad que ya demostró con el colombiano en «Loving Pablo» (2017). «Me encanta aprender acentos, es una dificultad añadida que me motiva mucho, y al cubano le tenía bastantes ganas y respeto, porque es de los más difíciles», respondió la intérprete, que contó durante meses con la ayuda del director Pavel Giroud, «un maestro maravilloso». «Fue un proceso bonito, aunque los primeros días te quieres tirar de los pelos porque piensas que no lo vas a conseguir», dijo la actriz madrileña.

En el reparto de la película figuran también el mexicano Gael García Bernal y el venezolano Edgar Ramírez. Penélope Cruz encarna a Olga Salanueva, la mujer de René González, piloto de una línea aérea cubana, que roba un avión y huye del país, iniciando una nueva vida en Miami, tras dejar atrás a su mujer y a su hija. La historia está basada en hecho reales, reconstruidos por el brasileño Fernando Morais en su libro «Los últimos soldados de la guerra fría».

Penélope Cruz y Gael García Bernal en «Wasp Network» - IMDb

Sobre la realidad cubana, Penélope Cruz resaltó que «la gente es maravillosa y la isla un lugar que te enamora». Otro cantar fue hacer preguntas a los cubanos para intentar comprender mejor a su personaje: «Era muy difícil recibir información concreta de la gente. Incluso cuando llevábamos ya meses y teníamos buena relación con ellos, era difícil que compartieran con nosotros cómo se sentían realmente». Para el realizador Olivier Assayas, la historia de los cinco cubanos infiltrados puede hacer reflexionar sobre el «sotobosque de la información y desinformación de nuestros días».

A Penélope Cruz se le preguntó cuáles eran hoy sus temores, como actriz y como madre… En una larga respuesta reconoció tener miedo de la tecnología: «Hay un individualismo cada día más acentuado, y esto me da miedo. Mi relación con la tecnología, o mi guerra personal con ella, me da miedo. Me gustaría volver a los años noventa para tener un poco más de tiempo, porque para la salud mental nos ayudaría mucho. Las cosas van a tal velocidad que es demasiado para nosotros. Los jóvenes y los niños están tan en contacto con la electrónica que esto les quita tiempo para aprender, para comunicar, para estar en torno a una mesa y hablar durante la cena con la familia, tener relaciones con los amigos. Esto nos influye a todos nosotros y crea una ansiedad general. Si esto continúa así tengo la sensación de que nuestro cerebro explotará y esta es una preocupación, un miedo que tengo. Espero que haya un movimiento que nos empuje a un ritmo diferente de la vida, para que nos lleve a otra cuestión importante: el entorno», comentó la actriz.