Actualizado 21/10/2018 a las 15:28

La intérprete estadounidense Selma Blair, conocida en la industria audiovisual por sus papeles en series de televisión y películas de todo tipo, ha revelado en su Instagram que padece esclerosis múltiple, una enfermedad del sistema nervioso que hace más lentos o bloquea los mensajes entre el cerebro y el cuerpo.

La actriz se encuentra ahora rodando «Another Life», la próxima serie futurista y de ciencia ficción de Netflix que la plataforma estrenará en 2019 y que Blair protagoniza junto a Katee Sackhoff y Tyler Hoechlin, entre otros. Sin embargo, la intérprete ha querido dar a conocer su situación personal a través de su cuenta Instagram, donde cuenta con casi 700.000 seguidores.

«Hace dos días me estaba vistiendo aquí, en este mismo vestuario (en el que sube la foto). Y me siento profundamente agradecida. Tanto, que he decidido contarlo», arranca su mensaje. «Nuestra brillante diseñadora Alissa Swanson no solo diseña los vestidos que Harper Glass –su personaje en la serie de Netflix– llevará en la nueva serie. Porque también mete mis piernas con mucho cuidado en mis pantalones, tira de mis tops sobre mi cabeza, me abrocha el abrigo y me ofrece su hombro para sujetarme. Tengo esclerosis múltiple», ha desvelado la actriz en su Instagram.

En su mensaje, la intérprete también recalca su «exacerbado» agradecimiento a Netflix. «Gracias al Señor y al poder y comprensión de los productores de Netflix, tengo trabajo. Un trabajo maravilloso», enfatiza Blair, antes de ir más allá. «Soy discapacitada. A veces, me caigo al suelo. Y se me caen las cosas. Mi memoria está confusa y nublada. Y la parte izquierda de mi cuerpo pregunta indicaciones a un GPS que está roto. Pero lo estamos logrando», confiesa la actriz.

Una larga trayectoria

A sus 46 años, la intérprete ha aparecido en casi 80 títulos en la pequeña y gran pantalla desde que se estrenase en un episodio de «Las Aventuras de Pete & Pete» en 1995. En televisión ha tenido papeles en series tan exitosas como «Friends», «Lost in Space» y «American Crime Story», y protagonizó junto a Charlie Sheen la exitosa ficción «Terapia con Charlie», que fue todo un «hit» en Estados Unidos. Además, próximamente estrenará «Heathers: Escuela de jóvenes asesinos», cuya puesta de largo estaba prevista para el pasado mes de marzo, pero Paramount lo pospuso tras el tiroteo de Florida.

En cine, la actriz es conocida por su participación en las dos primeras películas de «Hellboy», dirigidas por Guillermo del Toro, así como en otras como «Una rubia muy legal», «Crueles intenciones», «La cosa más dulce» o la segunda parte de «Scream», entre otras. Además, está terminando el rodaje de otras dos cintas: «After» y «The Great Illusion».