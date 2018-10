Slappy, el nuevo rey de la noche de Halloween

Actualizado 25/10/2018 a las 03:12

Halloween es siempre una buena excusa para ir al cine en busca de algo de terror, pero si viene acompañado de alguna risa, mejor. «Pesadillas: Noche de Halloween» revive la saga cinematográfica basada en libros de misterio y aventuras de R.L. Stine que llegará a los cines españoles este viernes 26 de octubre. La franquicia literaria, que lleva vendidos más de 400 millones de ejemplares en todo el mundo, continúa expandiendo su legado con una historia plagada de monstruos liderados por el terrorífico muñeco Slappy, a quien pone voz Santiago Segura.

Slappy nació como la antítesis de Pinocho hace ya 25 años en el libro «La noche del muñeco viviente», el primero de la saga «Pesadillas». Aunque ambos son dos muñecos de madera, poco tienen que ver el uno con el otro. Disney, entre otros, adaptó a Pinocho para mostrar a los más pequeños la diferencia entre lo bueno y lo malo; sin embargo, Slappy es el claro ejemplo de lo que no se debería de hacer. «Es un vanidoso, egoísta y pérfido», afirma Santiago Segura. Este muñeco no ha parado de aterrorizar durante todos estos años a aquellos que se han adentrado en las historias de R.L. Stine, ya sea en versión novela, serie, película e, incluso, cómic.

P - ¿Qué trae de nuevo esta segunda entrega de «Pesadillas»?

R - Santiago Segura: Creo que es la película con más monstruos por metro cuadrado en estas fechas en la cartelera. Y luego es que Slappy es una presencia muy inquietante, aunque eso ya se ve.

R - Slappy: Quizá lo más novedoso es el gran protagonismo que se me ha dado, lo cual me parece un acierto.

P - ¿Qué tipo de monstruos vamos a ver?

R - S. S.: Brujas, murciélagos gigantes, lobos, simios descomunales… Todos. Cualquiera que te imagines. Ahí está. No falta ni uno. Es bastante inquietante cómo caben todos en una misma película y todos a las órdenes de este mamarracho, con perdón.

P - ¿Hay presión por el éxito de la primera entrega?

R - S. S.: Presión no. Creo que son películas muy parecidas en el espíritu, pero muy diferentes en el estilo. Me parecen que son complementarias. Es una buena segunda parte.

P - ¿Qué tiene el cine de terror que está teniendo tanto éxito en España últimamente?

R - S. S.: La comedia y el terror son dos géneros muy necesarios porque el cine en general es evasión, pero con estos dos te evades bastante. Son emociones muy ancestrales. Reírse es algo muy liberador, pero el miedo también. Eso de saber que está en la pantalla y que luego sales y no hay de qué preocuparse... Porque son miedos diferentes al estrés habitual. No pagar el mes que viene la hipoteca es un miedo más chungo que ver a un hombre lobo que sabes que al final está ahí y es solo fantasía.

P - Slappy, ¿prefieres la comedia o el terror?

R - Slappy: Yo soy más del terror. Lo mío es aterrorizar. Me gusta sobre todo torturar animales domésticos y aterrorizar niños, cuanto más pequeños mejor (ríe).

P - Este Slappy es el muñeco real con el que han rodado la película.

R - S. S.: Me ha hecho ilusión al verlo esta mañana, pero a él no. Si lo piensas, es una leyenda del terror. Está obsesionado con que tenían que haber cogido a un actor mejor para doblarle. Pero tampoco se puede tirar el moco, que su actuación es un poco birriosilla y luego la pinta que tiene…

R - Slappy: Yo quiero que me doble José Coronado.

R - S. S.: Pues vale, pero recuerda que tengo una caja de cerillas en el bolsillo (ríe).

P - Santiago, ¿te ves haciendo terror sin un muñeco de por medio?

R - S. S.: Es un género que me ha fascinado siempre y me gusta cuando lleva una dosis de humor. Eso de asustarte y luego una de esas risas que te purifican y te liberan del miedo es muy tranquilizador. Es un género que me gustaría tocar en algún momento de mi carrera, sí.