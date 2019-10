«Square One», el documental que «desmonta» las acusaciones de pederastia sobre Michael Jackson

Actualizado 16/10/2019 a las 17:44

En 1993, un niño de diez años, Jordan Chandler, contó a los médicos y a la Policía que Michael Jackson había abusado sexualmente de él. La descripción pormenorizada de la habitación y de lo que sucedió la noche de autos sirvió como testimonio de acusación. Fue la primera denuncia contra el cantante que lanzó una sombra de sospecha que jamás lograría quitarse. Pero antes de que el juez diera un veredicto, las partes llegaron a un acuerdo: Michael Jackson pagó 22 millones de dólares a la familia del joven. Fue un cierre en falso, pues tras este precedente las familias de otros menores iniciaron nuevos procesos.

Sin embargo, con el tiempo el propio Chandler llegó a retractarse. Fue, eso sí, demasiado tarde. Tras la muerte de Michael Jackson, contó la «otra» verdad: «Michael nunca abusó de mí, mentí por mi padre», dijo. Pero esa primera acusación fue una losa que Jackson nunca se quitaría de encima. Desde entonces comenzó a tomar antidepresivos y fármacos de los que se hizo adicto, y cuyo abuso le llevó a la muerte. «Nunca quise mentir y destruir a Michael Jackson, pero mi padre me obligó a contar todas esas mentiras. Ahora no puedo decir a Michael lo mucho que lo siento y preguntarle si me perdona», dijo a la prensa tras la muerte, según recogen las crónicas de la época.

Con esa realidad de fondo, el cineasta Danny Wu presenta el documental Michael Jackson: Square One, en el que parte de la premisa de que desmontando el primer caso y demostrando que era un montaje caerán el resto de las acusaciones. El documental se puede ver completo en Youtube.

«Square One» llega como réplica al reciente y polémico documental «Leaving Neverland» (HBO), en la que dos de las presuntas víctimas de Michael Jackson se ratificaban en sus acusaciones. Frente a los testimonios de los muchachos, Danny Wu presenta varias entrevistas con testigos de primera mano del caso, algunos de los cuales llevaban dos décadas en el anonimato, para desentrañar las partes oscuras de uno de los casos más mediáticos de la historia.

Alguna de estas entrevistas son con personalidades tan importantes como la fiscal del caso, o alguno de los testigos cuyos nombres se guardaron bajo secreto de sumario, como Josephine Zohny, una amiga de Chandler que asegura que «está lista para romper el silencio».

Hay incluso una transcripción de una llamada del padre del chico en la que asegura que «si sigo adelante con esto, gano a lo grande ... obtendré todo lo que quiero». Testimonios, en cualquier caso, que servirán al espectador como una visión contrapuesta del popular «Leaving Neverland», que tanto dañó la imagen del rey del pop. Cabe recordar que este documental no es la «respuesta oficial» que los herederos de Michael Jackson anunciaron como «contrataque» al documental de HBO.