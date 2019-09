El tormentoso pasado del padre de Batman, el superhéroe sin poderes

Actualizado 21/09/2019 a las 01:04

El Joker acaba de triunfar en la Mostra de cine de Venecia gracias a la magnífica interpretación deJoaquin Phoenix y en 2021 se estrenará un nuevo film de las aventuras del hombre murciélago protagonizado por Robert Pattinson. Está claro que el «universo» de Batman y de sus archienemigos, como el ya mencionado Joker, El Pingüino, Dos Caras o El Espantapájaros, nunca pasa de moda. Todo lo contrario: está más presente y vivo que nunca. Y eso que no estamos hablando de ningún jovenzuelo. El Caballero Oscuro, como también se le conoce popularmente, cumplió el pasado mes de marzo 80 años y en todo este tiempo se ha convertido en mucho más que un personaje de cómic. Su figura ha dado lugar a series de televisión, películas, videojuegos y a un inagotable merchandising.

El sábado 21 de septiembre se celebrará en todo el mundo el Batman Day, el día de Batman, y TCM se une a esta popular celebración estrenando en exclusiva Batman & Bill, un documental dirigido por Don Argott y Sheena M. Joyce en el que se cuenta la historia de Bill Finger, co-creador del personaje.

Hasta 1965 se pensaba que Bob Kane era el único autor de Batman, es decir, de Bruce Wayne, ese multimillonario que vio de niño cómo sus padres eran asesinados. Desde entonces se enfrenta a todos aquellos que intentan alterar la ley y el orden en la ciudad en la que vive, la inquietante Gotham City, enfundado en un traje de murciélago.

Pero, a diferencia de otros superhéroes, Batman no tiene grandes poderes ni una fuerza descomunal. Le basta tan solo con usar su inteligencia y sus innumerables y sorprendentes gadgets. Es, además, un hombre atormentado, con innumerables claroscuros, un ser vulnerable con el que es muy fácil sentirse identificado.

Fue en una de las primeras convenciones de cómics, celebrada en 1965 en Nueva York, cuando comenzó a conocerse la aportación fundamental que tuvo en el proceso de creación y desarrollo del personaje un escritor llamado Bill Finger. «Bob Kane diseñó a un personaje con máscara, vestido de rojo y con alas, bastante parecido a lo que luego fue Robin», explica Marc Tyler Nobleman, autor del libro Bill The Boy Wonder: The Secret Co-Creator Of Batman, que es quien narra el documental.

«Kane se reunió con Bill Finger, que era su colaborador y guionista, y fue este último quien oscureció su traje; le puso la máscara con las orejas de murciélago y la capa». Bill Finger, según Marc Tyler, fue el que se inventó la mayoría de los personajes de Batman. También el que le dio el apodo de Caballero Oscuro y el que creó términos como batmóvil o batcueva. Para el director de cine Kevin Smith, que también interviene en el documental, Bill Finger fue quien dotó al personaje de todo su referente moral, uno de los aspectos de este héroe que más atrae al público.

Bob Kane falleció millonario y lleno de gloria en 1998. Bill Finger murió en la miseria y en el anonimato 25 años antes, en 1974. Batman & Bill cuenta la historia de este último. Un escritor que fue reconocido con todos los honores como co-creador de Batman en 2015.

Y para culminar la celebración del Batman Day, TCM emitirá, además del estreno en exclusiva del documental Batman & Bill, dos de las películas más conocidas que se han rodado sobre las aventuras del hombre-murciélago: Batman: la película, dirigida por Leslie H. Martinson en 1966, protagonizada por Adam West, y Batman, el film que dirigió hace 30 años Tim Burton y que interpretaron Michael Keaton como Batman, Kim Basinger como la periodista Vicki Vale y Jack Nicholson como el Joker.