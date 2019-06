Qué es «The Wandering Earth», la película de propaganda china que lucha contra Marvel

Actualizado 17/06/2019 a las 00:43

Se titula «The Wandering Earth» («La tierra errante»), y si solo se pudieran ver sus escenas de efectos especiales, parecería una superproducción de Hollywood. La cosa cambia en cuanto aparecen sus protagonistas, todos de rasgos asiáticos. Y se vuelve irreconocible (frente a lo que acostumbramos) cuando las banderas de China inundan muchos de los planos en los que una tripulación viaja por el espacio en busca de un nuevo planeta habitable.

En realidad, no hay exceso de nacionalismo en la historia, se trata más bien de esa diplomacia cultural blanda con la que Estados Unidos ha conquistado el mundo. Es decir, nada que no hayamos visto en los tradicionales «blockbusters» donde cada vez que el héroe va a salvar el mundo ondea al fondo la bandera de las barras y estrellas. Aquí el héroe tiene los ojos rasgados, y la misión que debe salvar el planeta no se decide en Nueva York, Langley o Cabo Cañaberal, sino en los despachos de China. Por supuesto, ningún americano aparece en escena como un salvador.

La historia, basada en la novela homónima de Liu Cixin publicada en el año 2000, es pura Ciencia Ficción. La Tierra vive sus últimos días ante una inminente colisión contra Júpiter: en menos de 37 horas, el planeta se va a acabar. Un grupo de héroes decide arriesgar su vida en una misión suicida para encontrar un planeta habitable y salvar a la humanidad. «Un híbrido hiperactivo de películas del fin del mundo que van desde el clásico de los años 50 "Cuando los mundos chocan" hasta "Armageddon", de Michael Bay y, más notablemente, la ópera espacial japonesa "Gorath", de Ishiro Honda de 1962», recopila el crítico de «Variety».

La tercera más taquillera del año

Una película con la que la insdustria China se ha puesto en el mapa de las superproducciones. Si hace unos años, pocos, se unía con grandes estudios americanos para hacer megaproyectos como «La gran muralla» (2016), ahora han aprendido que no les hace falta gastar dinero con las majors hollywoodienses. Han seguido el esquema que con tanto éxito les ha funcionado en otras industrias: se asocian con Occidente, ven cómo lo hacen, y lo replican en casa con similar apariencia y la cuarta parte de coste. Un plan sin fisuras, que diría el otro.

El éxito y la rentabilidad no han podido ser mayores. Lleva recaudados 700 millones de dólares, lo que la convierte en la tercera más taquillera de 2019, solo superada por los superhéroes de Marvel en «Vengadores: Endgame» y «Capitana Marvel». Eso solo en taquilla, sin contar lo que le habrá pagado Netflix para su distribución internacional en la plataforma (en España está ya activada), lo que la convierte en una de las películas más rentables de los últimos tiempos. Ni «Cómo entrenar a tu dragón 3» (de Universal), ni «Pokemon: Detective Pikachu» (de Warner), ni «Alita, ángel de combate» (de Fox) han podido superarla en taquilla, y eso que son tres de las distribuidoras más poderosas del planeta.

Escena de «The Wandering Earth»

Su éxito mayoritario viene de China, donde se estrenó en el año nuevo chino. Logró recaudar 300 millones de dólares en tan solo tres días, unas cifras que multiplicaron su presupuesto (50 millones de dólares según Forbes), así que los beneficios no pudieron ser mayores. Más teniendo en cuenta que esta misma producción, con los estándares norteamericanos, no hubiera costado menos de 200 millones si se hubiera rodado bajo las colinas de Hollywood. Y sin contar publicidad.

Hollywood tiene al otro lado del Pacífico un competidor directo para hacer aventuras millonarias más que rentables. En palabras del crítico de Forbes, es un «ironía» ver cómo otros ya pueden hacer estas «megaproducciones de Ciencia Ficción enfocadas al público infantil y a los fan de la Fantasía que aplastan a otro tipo de películas».