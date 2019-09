Cómo «Fleabag» pasó de monólogo teatral a serie de comedia con seis premios Emmy

Actualizado 24/09/2019 a las 13:41

«Fleabag» ha conseguido lo que nadie pensó que fuera posible: eclipsar a «Juego de Tronos», e incluso hacer también sombra a la popularísima «Chernobyl». Ocurrió la pasada gala de los premios Emmys, donde la ya nombrada comedia británica sumó, a los dos galardones técnicos que ya había recolectado, otros cuatro: el de mejor comedia, mejor actriz principal, mejor dirección y mejor guion.

La persona detrás de este éxito descomunal –y más que merecido– es la británica Phoebe Waller-Bridge. La creadora, guionista y actriz dejó atrás definitivamente su estatus de «recién llegada» y subió tres veces al escenario a recolectar los frutos de aquello que lleva años cultivando.

El origen de «Fleabag» es, cuanto menos, poco convencional. Lo que ahora conocemos como una comedia de tan solo 12 episodios nació como un monólogo de 10 minutos pensado para ser interpretado dentro de un pequeño festival de comedia. Cuenta la propia Waller-Bridge en un podcast de la revista «Variety» que cuando su amiga Deborah Frances-White –que ahora tiene un célebre podcast llamado «Guilty Feminist»– le propuso escribir la pieza, no sabía por dónde empezar, así que se dedicó a escribir cosas «que harían reír a su amiga Vicky». Esa Vicky no es otra que su compañera de aventuras creativas, Vicky Jones, directora de la versión teatral de «Fleabag» y la persona que se mete en la piel de su amiga Jo en la serie de televisión.

El paso para ampliar aquel breve monólogo en una obra de una hora fue algo natural. Explica la creadora que tardó unas tres semanas en escribirlo y así, empezó a representarlo en Edimburgo, dentro de una efervescente escena teatral que dio pie al siguiente movimiento, el contacto con la BBC. Viviendo esa historia cliché que siempre imaginamos, un ejecutivo de la cadena británica vio la obra y le ofreció hacer un episodio piloto, una oportunidad que Waller-Bridge temió perder «porque tardó mucho tiempo es escribir y preparar el capítulo».

Phoebe Waller Bridge tras ganar tres Emmys - Reuters

Pero… ¿y de qué trata «Fleabag»? Es la historia de una chica, que ya roza la treintena, tiene una relación extraña con su padre, una relación todavía más marciana con su hermana, y una concepción de las relaciones románticas y el sexo un poco turbulenta. «Quería escribir sobre una mujer que está enfadada, es un poco soez y muchas veces utiliza el sexo para hacer reir a la gente, o para sorprenderla, pero que al final es autoconsciente de cómo es y se siente fatal por ser un desastre», relata la británica en el mencionado podcast.

Intimidad con el espectador

Una de las características de la producción es la ruptura constante de la cuarta pared. Su protagonista, de la que nunca conocemos su nombre pero a la que nos referimos como «Fleabag», mira constantemente a cámara, haciendo partícipe al espectador en sus desventuras. Para la actriz y guionista esta es la piedra angular de la serie, lo que considera más importante, su relación con la audiencia.

La ruptura de la cuarta pared sirve para mostrar a los espectadores dos «Fleabag»; una es la que interactúa con su entorno, y es amable y simpática y graciosa; otra es la verdadera, la que mira a la cámara y deja salir lo que piensa en ese momento.

Cuando terminó de emitirse la primera temporada de la serie, Waller-Bridge decidió que no seguiría con ella. «¿Para qué iba a continuar, si tenía un final perfecto?», ha comentado en varias ocasiones. Pero la BBC dejó la puerta abierta para la vuelta y la británica, dos años después, tuvo una idea que decidió explorar. Aquello fue la calma que precede la tormenta, porque, aunque su primera temporada fue aclamada por crítica y público, el «boom» de la segunda tanda de capítulos es algo incomparable.

La historia de amor

«This is a love story» («Esto es una historia de amor») es lo primero que nos dice «Fleabag» al comenzar la tanda de capítulos, ¡y tanto que lo es! La temporada es la historia de amor de ella y su hermana, es su historia de amor con nosotros, y su historia de amor con el «cura sexy»… sí, un cura sin más nombre que «Hot Priest», interpretado por Andrew Scott («Sherlock»), que ha vuelto loco a todo internet, a los críticos, a los espectadores y a la misma protagonista.

Waller-Bridge no dudó en destacarlo durante el discurso de agradecimiento al galardón de mejor serie de comedia del año: «Esta segunda temporada no hubiera explotado de la manera que lo ha hecho si no fuera por Andrew Scott». Frase a la que el público acompañó con vítores y aplausos. Y es que, aunque la segunda temporada es excelente por su propio peso, ese punto de «viralidad» que aportó el personaje de Scott y toda su relación con «Fleabag» ha conseguido que la serie esté en la conversación desde su estreno.

Phoebe Waller-Bridge ha repetido por activa y por pasiva que no continuará la serie, que ha llegado su final. Lo dijo tras el estreno de la temporada y lo repitió tras llevarse seis premios Emmy a casa. «Tal vez cuando tenga 50 años tenga algo más que contar sobre ella», ha bromeado en alguna ocasión.

Es difícil separar «Fleabag» de Phoebe Waller-Bridge, tanto la serie como al personaje. Aunque naciera de una obra de teatro, donde tradicionalmente un papel pasa de un actor a otro a lo largo de los años, es casi imposible separar a la descarada protagonista de este relato con la, ahora multigalardonada, creadora, escritora y actriz. Ya hay una versión francesa de la serie, «Mouche», que prácticamente adapta plano a plano la producción original. También, otra actriz se ha metido en los zapatos de la protagonista sobre las tablas de Edimburgo. Pero eso no importa. «Fleabag» siempre será Waller-Bridge y Waller-Bridge siempre llevará dentro de ella algo de «Fleabag».