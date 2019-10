Por qué «Malaka» es la mejor ficción que verás ahora mismo en la televisión española

Actualizado 17/10/2019 a las 11:56

Que sí, que «Succession» todavía ha sido mejor en su capítulo final con ese cliffhanger como de «Falcon Crest». Las temporadas de «Falcon Crest» acababan con un terremoto, un incendio o un tiro. Aquí han sido palabras. Un ¿pero qué demonios? de altura para una de las series del año (y este curso hemos visto «Chernobyl» y «Gentleman Jack», también en HBO, que está dando mandobles a Netflix). Aunque ahí anda la ficción española, que no solo vivimos del gran Jesse Armstrong y otras lumbreras extranjeras. Ahora el capítulo final que nos queda es el de «Malaka», que en el del lunes pasado dio el campanazo. A ver cómo le dan punto.

No tienen que venir los Ondas a reconocer «Hierro» o «Arde Madrid», que ya nos gustaron cuando se estrenaron. Pero «Malaka» es la mejor ficción que hay ahora en la televisión española. Y en TVE, que es lo más significativo (tanto «Hierro» como «Arde Madrid» como «En el corredor de la muerte», también premiada, son de Movistar+). La Málaga chunga de los guionistas malagueños Daniel Corpas y Samuel Pinazo producida por Globomedia (The Mediapro Studio), dirigida por Marc Vigil y producida por Javier Olivares (y Vigil) destaca en la cadena pública. Y destacaría si se hubiera emitido en cualquier otro sitio. Si se la han perdido, la tienen en RTVE a la carta para esperar el trueno final del próximo lunes. Además, no hay que aguantar los horarios trasnochadores y maleducados de La 1, empeñada en que tiene que haber un «access prime time», es decir, un programa de vídeos de otro siglo, aunque a «MasterChef Celebrity», por ser más largo, no se lo casque.

Si desde los dos primeros capítulos de «Malaka» ya se vio que su realismo, diálogos, personajes, ambientación, policías, narcos, gitanos, nigerianos, chica desaparecida y nueva droga en las calles casi redondeaban un thriller entretenido, al final estamos viendo que hay mucho más. Cómo fue esa soflama de Salva Reina sobre capitalismo y narcotráfico. Y la sorpresa narrativa del penúltimo episodio pone la serie patas arriba para su conclusión. A ver si les sale tan bien como en «Succession».