¿Qué fue de los actores de «La casa de la pradera»?

Michael Landon Landon falleció en 1991 por un cáncer de hígadoy páncreas

Michael Landon interpretó a Charles, el padre de la familia Ingalls, un papel que retomó (junto al resto del reparto) en tres películas para televisión que siguieron a la serie. Después de la aclamada ficción de la NBC, protagonizó la serie «Camino al Cielo», emitida entre 1984 y 1989, donde interpretaba al ángel en pruebas Jonathan Smith. Aunque su futuro parecía brillante, un cáncer de hígado y páncreas le alejó de los focos y terminó con su vida en 1991.

La imagen que tenemos de Landon es la de un buen chico de ojos penetrantes y una cautivadora sonrisa. Sin embargo, su vida no fue fácil. Durante su infancia fue víctima de un fuerte antisemitismo en el colegio, por ser hijo de una católica y un judío, y vio como su madre padecía problemas mentales y amenazaba a la familia con suicidarse.

Con apenas 16 años, tuvo que someterse a una cirugía tras sufrir un accidente de moto que le desfiguró la cara. Eso no hizo que perdiese sus ganas de dedicarse a la actuación, campo en el que triunfó de forma tardía y en el que fue señalado por sus problemas con el alcohol y los estupefacientes.

El papel más importante de la vida de Michael Landon fue el de padre. Se casó hasta tres veces y tuvo nueve hijos. Su última esposa, a quien sacaba más de veinte años, fue la maquilladora de «La casa de la pradera».

Karen Grassle

Después de interpretar a Caroline Ingalls en «La casa de la pradera», siguió actuando en series y películas para televisión. La actriz Karen Grassle, que actualmente tiene 77 años, apareció en títulos como «Between the Darkness and the Dawn» o «Wyatt Earp». Su última interpretación cinematográfica fue en «Lasso», una película de terror que relataba el infierno de una joven de 17 años que se despierta de un coma 20 años después y que fue estrenada en 2017.

Grassle también estuvo muy vinculada al teatro tras el éxito que supuso «La casa de la padrera». No solo siguió actuando sobre las tablas, también ostentó el cargo de co-fundadora y directora artística de la Compañía de Teatro de Santa Fe.

La vida personal de la actriz también ha sido ajetreada. Grassle ha contraído matrimonio tres veces. Su primer esposo fue el actor Leon Russom; pero en 1982 se volvió a casar con J. Allen Radford, con quien adoptó a una niña llamada, Lily. En 1991 contrajo matrimonio con Scott T. Sutherland, un médico de quien se divorció en el año 2000. Actualmente, reside en San Francisco junto a su hija Lily.

Melissa Sue Anderson

Su carrera artística comenzó cuando su profesor de danza animó a sus padres a buscar un agente para ella. Participó en anuncios publicitarios para televisión, y pronto empezaron a llegarle ofertas, entre ellos algún episodio de la serie «La tribu de los Brady». Con apenas once años, consiguió el papel de Mary en «La casa de la pradera». Durante la emisión de la ficción de la NBC, ganó un Premio Emmy por su papel en «Which Mother Is Mine?» (1979) de la cadena ABC.

Desde entonces, la actriz ha participado en diversas producciones televisivas, como «The Love Boat» y «The Equalizer»; y protagonizó películas como el filme de terror «Cumpleaños mortal» (1981). Actualmente, tiene 56 años, vive en Montreal, Canadá, y trabaja como empresaria de productos cosméticos.

Melissa Gilbert

Aunque no ha conseguido ningún éxito como el de Laura Ingalls, Melissa Gilbert no ha dejado la televisión. La actriz, antes de terminar «La casa de la pradera», ya había protagonizado tv movies como «El diario de Anna Frank» (1980) y «Esplendor en la hierba» (1981), con Michelle Pfeiffer, Cyril O'Reilly y Ned Beatty. Estos títulos fueron solo los primeros de una larga lista que ha afianzado a Gilbert como la reina de las películas de sobremesa.

«El peso de la ley» (1986), «Instinto asesino» (1988), «Noches prohibidas» (1990), «Tu doble» (1990), «Amnesia» (1992), «Intención criminal» (1993), «Semillas de engaño» (1994) o «Cambiados al nacer» (1999) son algunos de los títulos de la filmografía de Melissa Gilbert, que llega hasta «La última vez que hablamos» (2018).

Entre filme y filme, la actriz apareció en series como «Nip/Tuck, a golpe de bisturí», «Dulce justicia» o la ficción de la ABC «Secretos y mentiras». Pero también ha vuelto a tener contacto con Laura Ingalls en diversas ocasiones, ya sea volviendo a interpretarla en el teatro o relatando sus memorias en el libro Prairie Tale (Cuentos de la pradera), donde confesó los erntresijos de su vida sentimental.

También protagonizó páginas de la prensa del corazón con sus romances con Rob Lowe, Don Johnson, Billy Idol y John Cusack y sus dos matrimonios fracasados (con Bo Brinkman y Bruce Boxleitner, padres de sus dos hijos). También probó suerte en la política intentando ganar la nominación demócrata al Congreso de Estados Unidos en 2016. No lo consiguió. Actualmente vive plácidamente en Michigan con su tercer marido, el director Timothy Busfield.

Lindsay y Sidney Greenbush

Aunque ambas intentaron hacer carrera tras «La casa de la pradera», no lo consiguieron. Sidney intervino en una película llamada «Hambone and Hillie»; mientras que Lindsay hizo una aparición en un episodio de la serie «Matt Houston». Las gemelas idénticas Greenbush, después de interpretar a Carrie Ingalls, siguieron caminos distintos. Lindsay dedicó su vida al deporte y practica boxeo; mientras que Sidney se formó como diseñadora de joyas y se dedica a la crianza de caballos.