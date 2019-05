«Arde Madrid» no tendrá segunda temporada en Movistar+ «por decisión de sus creadores»

Actualizado 03/05/2019 a las 14:06

Movistar+ y los creadores de «Arde Madrid» dan marcha atrás en su decisión de crear una segunda temporada de la serie sobre los años locos de Ava Gardner (y sus criados) en Madrid. «Esto no ha sido nada fácil, pero valorando cuestiones personales y profesionales, los creadores de Arde Madrid hemos decidido NO hacer segunda temporada. Nuestro agradecimiento inmenso a Movistar+ pr estar ahí apoyando el proyecto y por entender y respetar neustra decisión», ha publicado Paco León, cocreador de la serie junto a Anna R. Costa, en redes sociales.

El actor y creador ha subrayado también el exitoso camino que ha tenido la ficción en la plataforma, convirtiéndose en «una de las más vistas de Movistar+» y cosechando numerosos premios, entre ellos . tres premios Feroz: mejor comedia, actriz protagonista (Inma Cuesta) y actriz de reparto (Anna Castillo). «Ojalá el espíritu de Ava nos acompañe en otros proyectos, y que nos inspire para crear con libertad y corazón», añadía el actor y director.

Por su parte, Movistar+, que se apresuró a anunciar la segunda temporada apenas unos días después del estreno de la primera, mostraba su apoyo a la decisión de los creativos. «Por motivos ajenos a Movistar+, Arde Madrid no tendrá finalmente una segunda temporada. A Paco y Anna solo podemos apoyarlos en su decisión, porque rara vez se equivocan. Os queremos. Aquí tenéis a vuestro equipo para volver a revolucionarlo todo cuando llegue el momento. Que lo cortés no quite nunca lo caliente», subrayaron desde la cuenta oficial de la plataforma.