Asun, la vecina malvada de Señoras del (h)ampa» que trata con naturalidad el síndrome de Down

Entre todas las «Señoras del (h)ampa», listas para aterrizar este miércoles (22.40) a Telecinco, destaca Asun, una vecina de las protagonistas tan inquietante y fisgona como malvada. «Es lo peor. Cuando leí el guión me encantó mi papel. Soy la villana de la serie», cuenta Ana Fernández, actriz con síndrome de Down. Lo mejor de este personaje es que esta condición pasa a un segundo plano. De hecho, ni se cita. El personaje de Asunción tiene varias frases «dignas de estampar en una camiseta» y chascarrillos brutales: «No va a herir sensibilidades, es bueno que las personas como yo salgan en un guión como este. Va a sorprender», cuenta la intérprete y bailarina, a la que ficharon tras la recomendación de su compañera Ainhoa Santamaría.

«Ha llegado un momento en el que tenemos que evolucionar y ayudar a la integración. La inclusión no es solo darles la oportunidad de trabajar en televisión, hay que darles visibilidad y tratar el síndrome de Down con naturalidad, que hagan de todo tipo de personajes, malos y cabrones. Va a ser guay tener un referente como Ana», sentencia Carlos del Hoyo, cocreador de la serie junto a Abril Zamora.

«El síndrome de Down va asociado a la condescencencia, cierto paternalismo», plantea del Hoyo. «Pero aquí es una villana, su condición es irrelevante para el personaje. De hecho, en el piloto no tenía síndrome de Down, pero lo metimos con la intención de ayudar a la integración. Ana es la primera que llega y la última que se va, y va a ser uno de los personajes más queridos», añade su compañera.

«Algunos días me recogían a las 6.00 horas, y luego me iba a trabajar», relata Ana Fernández, que es también auxiliar administrativo en una inmobiliaria. «Yo primero me leo el guión, lo memorizo y luego lo hacemos. quiero seguir haciendo de Asun en la segunda temporada, pero dedicarme a la interpretación solo no, lo primero es el psicoballet», afirma la joven, fanática de «Campeones». «Me encanta mazo, me reí mucho. Aquí hay un rollo como el de Collantes, muchas palabrotas», bromea.