«Barrio Sésamo» explica a los más pequeños qué es la adicción

Actualizado 11/10/2019 a las 13:49

«Barrio Sésamo» suma otro tema complicado a la lista: la adicción. La ficción ha querido apoyar a los pequeños (y a sus familias) que conviven con un familiar que sufre esta enfermedad. Esta cifra, según Associated Press, asciende a 5,7 millones de niños menores de 11 años solo en Estados Unidos. La ficción lo aborda a través de varios videos en los que se pueden ver a Karli compartiendo con sus amigos que su madre tiene un «problema» del que se está recuperando, se encuentra en un tratamiento de desintoxicación.

En uno de los últimos episodios de «Barrio Sésamo» estrenados online, Elmo, tras preguntarle a su padre, descubre el motivo por el que Karli vive con una familia de acogida. «Elmo sabe que la mamá de Karli se fue un tiempo, y que ya volvió», cuenta el personaje a su padre, «pero ahora la mamá de Karli actúa muy diferente». «Se ve mucho más sana ahora», contesta su padre. El pequeño, desconcertado, pregunta por qué tuvo que irse. «La mamá de Karli estaba un poco enferma y necesitaba cuidarse», le responde.

«¿Enferma? ¿como cuando Elmo se resfría?», pregunta el hijo. «No, no es esa clase de enfermedad. La mamá de Karli tenía una enfermedad llamada adicción. Una adicción hace que la gente sienta que necesita alcohol u otra sustancia para sentirse bien. Puede hacer que una persona actúe extraño», responde. «¿Y por qué no lo dejó?», continúa preguntando Elmo. «No es algo que sea tan fácil de hacer, no sin la ayuda de adultos capaces», contesta.

Junto a las imágenes del capítulo, el programa facilita recursos online para padres de acogida: «Cuando un miembro de la familia lucha con la adicción, toda la familia lucha. Los niños a menudo piensan que es su culpa; sienten vergüenza, culpa y soledad. Pueden sentirse invisibles. Se requiere un esfuerzo especial para iniciar conversaciones importantes y responder las preguntas de los niños».

Que esta trama afecte a Karli no es ninguna sorpresa. El pasado mes de mayo, «Barrio Sésamo» añadió este personaje al reparto como parte del programa Sésamo en las Comunidades, una iniciativa (disponible en inglés y español) que busca abordar temas difíciles como la discapacidad, el comportamiento agresivo o la educación financiera, entre otros.

No es la primera vez que «Barrio Sésamo» incluye un nuevo personaje para explicar una temática complicada a los niños. En 2011, la teleñeca Lily se unió a la ficción para relatar cómo su familia estaba luchando contra el hambre y, posteriormente, también hizo frente a la falta de una vivienda familiar. Alex llegó en 2013 para representar a aquellos pequeños cuyos padres están encarcelados. Julia, una teleñeca autista, nació en 2015.