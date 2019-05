Actualizado 06/05/2019 a las 01:07

1977. Málaga. La Costa del Sol se había convertido en uno de los lugares más cotizados de España. Sus playas y su sol atraían a miles de guiris en busca de diversión y desconexión en un país al que acababa de llegar la democracia. Apenas dos kilómetros, la distancia que hay entre el centro de Torremolinos del barrio de la Carihuela, separaban el lujo del ocio y la vida nocturna del turista de la realidad austera de los que vivían allí. Por esto, y por su situación geográfica, Málaga se convirtió en uno de los lugares donde comenzó el tráfico de drogas en España. «Cuando quisieron montar la brigada, la dialéctica de la Policía decía que en nuestro país no había drogas. Es algo que venía de la época de Franco, pero no es que se estuviera trapicheando con el hachís, es que ya estaba entrando la heroína en España», puntualiza Pablo Barrera, creador de «Brigada Costa del Sol», la ficción que esta noche (Cuatro y Telecinco, 22.00) mostrará cómo nació este grupo especial que da nombre a esta coproducción con Netflix.

El Grupo Especial de Estupefacientes Costa del Sol se formó por «una orden europea que obligaba a todos los países a tener una brigada de estas características. En España se puso ahí simplemente porque había mucho guiri», cuenta aún asombrado el otro «padre» de la ficción, Fernando Bassi. Del tráfico de estupefacientes apenas se sabía nada, pero de cómo combatirlo se sabía menos aún. «Estaba todo el mundo aún en pañales, tanto los buenos como los malos», comenta Barrera.

Estos agentes eran canallas, juerguistas, desobedientes, temerarios y apenas tenían medios, pero sí mucho ingenio y llegaron a ser conocidos por toda la policía europea por su historial de éxitos. «Aprendieron a trabajar codo con codo y ser leales los unos con los otros porque al principio estaban solos. No dependían de la comisaría de Málaga ni de la de Torremolinos ni de la de Madrid», explica Barrera. «Descubrieron que trabajar en bares o discotecas era un chollo. Si los policías estaban ahí sabías que no iba a pasar nada malo, así que les invitaban a todo», añade. «Era un país arrancando joven con unos policías jóvenes descubriendo otro mundo. Esa inconsciencia de lo nuevo», matiza Arantxa Écija, directora de Ficción de Mediaset España.

En la Brigada Costa del Sol de Mediaset, al igual que en la real, hay de todo. «La forman cuatro policías que tienen distintas formas de ser. No podíamos ir colocando etiquetas porque no conocemos realmente la vida de los agentes, así que nos basamos en los arquetipos tradicionales de un policíaco», explican los creadores sobre los personajes de Álvaro Cervantes, Jesús Castro y Miki Esparbé. Al frente de este grupo de operaciones está Bruno López, encarnado por Hugo Silva, más conocido como el «anarco». «Una cosa que nos atraía mucho es que el protagonista no tenía que ser el más listo ni el héroe que aúna todos los valores. Bruno es el más cabezón, el más burro, el que más se equivoca y el que traiciona sus propios valores. Eso hace que el resto de personajes puedan tener mucho peso de forma natural. Martín (Esparbé) es el más listo, Leo (Cervantes) es el que lucha por sus ideas mientras que El Terrón (Castro) hará lo que sea para defender a sus compañeros», asegura Barrera.

Un evento

Juntos se enfrentan a muchos enemigos, entre los que se encuentra Yolanda «La Buhíta» (Sara Sálamo), la hija de un pescador de la zona. «En el 77 no había aún mujeres en el cuerpo de Policía, así que buscamos la forma de que la historia también pivotara sobre estas mujeres con fuerza. Yolanda está en el centro y no con una perspectiva romántica. La venganza es su motor. De hecho, quienes tienen un conflicto sentimental con ella son dos de los miembros de la brigada», reflexiona Barrera.

Telecinco confía en que «Brigada Costa del Sol», que ha estado cuatro años en producción, se convierta en un estandarte más de la cadena, por eso le dedicará toda la noche en un evento especial de programación, como ya hicieron con «La que se avecina». Así, esperan enganchar al espectador a los doce episodios de la primera temporada.