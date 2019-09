La cara oculta de la maternidad

Actualizado 08/09/2019 a las 02:01

Este domingo llega a Cosmo «It Moms», la segunda temporada del reality centrado en la maternidad que en su primera tanda se llamó «Instamoms» y que regresa a la cadena centrado en cuatro de las madres más seguidas en las redes sociales: Raquel López, Carmen Osorio, Cristina Bosca e Irene Alonso, cabezas de familia con diferentes formas de vivir la maternidad y que mostrarán su día a día ante las cámaras sin cortapisas.

Raquel López es la creadora de «Mamifit», fitness especializado en madres, y madre de un niño de 4 años; Carmen Osorio es madre de tres niños y una bebé de 6 meses; Cristina Bosca es la copresentadora del programa matinal de Los 40 principales «¡Anda ya!» y madre primeriza, e Irene Alonso vive con total normalidad criar a sus 9 hijos. «La gente se escandaliza cuando ve a mi familia y, en ocasiones, piensan que pueden decirte lo que les parece. Hay personas, de hecho, que han llegado a hacer comentarios desafortunados delante de los niños, es algo que no entiendo», se lamenta esta madre numerosa durante una charla con ABC.

La rutina de Irene no debe ser sencilla. Las edades de sus hijos oscilan entre 1 y 17 años por lo que, cada día, se enfrenta a las vicisitudes de cada una de las etapas de la niñez y la adolescencia. «Aunque no lo parezca, vivo una vida muy normal entre mochilas, bocadillos, discusiones de hermanos… Mis hijos no han llegado de golpe, poco a poco nos hemos ido acoplando a los nuevos miembros que llegaban y todo resulta mucho más fácil de lo que parece». Si algo le ha enseñado su maternidad, dice, ha sido a relativizar los problemas. «Cuando tienes un solo hijo pierdes demasiado tiempo en cosas absurdas… yo le doy a cada cosa la importancia justa».

«No somos bichos raros»

La madre numerosa relata a ABC cómo la fe ha sido su principal vehículo para dar forma a una familia como la suya. «La vida es un regalo. Muchas veces se piensa en los hijos como un marrón, pero los hijos son un don maravilloso. Nosotros somos una familia de fe, yo he elegido entregarme a mi familia, es mi opción de vida. No somos bichos raros, somos gente normal. Mis hijos se pelean, hay gritos y en mi casa ocurre exactamente lo mismo que en cualquier otra».

Cuando uno conoce a una mujer como Alonso se plantea la duda de si, para tener tantos hijos, hay que ser millonario. «¡En absoluto! Solo hay que aprender a priorizar. Cuando tienes muchos niños hay gastos que decides no hacer. Hay formas de hacer que el dinero no sea un problema y yo puedo demostrarlo cuando sea. Nosotros hemos pasado por situaciones de todo tipo a lo largo de los años e, incluso, ha habido etapas en las que mi marido y yo hemos estado en el paro. Jamás nos ha faltado de nada». Con «It Moms» Alonso pretende mostrar a los espectadores la normalidad de una familia de once miembros que, dice, «es una escuela de valores enorme».

Mamá de un bebé «arcoiris»

Carmen Osorio tiene cinco hijos y uno de ellos, Aurora, es un bebé «arcoiris», denominación que recibe por haber nacido poco después de que su hermana Carmen falleciera de muerte perinatal dos meses antes de su nacimiento. Esta dura experiencia, que sacudió los cimientos de Carmen y su familia para cambiar su vida para siempre, no silenció a la asturiana en las redes sociales sino todo lo contrario: las empleó para que la muerte de su hija no cayera en el olvido y ayudar a otras familias a superar la pérdida.

También en «It Moms» Carmen relatará lo ocurrido. «No me ha costado contar la historia de mi hija Carmen ante las cámaras porque ya lo había hecho en mis redes sociales. Es un tema del que hablo a menudo públicamente porque ella siempre está presente». «Cuando sucedió aquello descubrí que mucha gente había pasado por lo mismo pero no lo contaba. Parece que aquello que no se ve, no existe, que esa vida no está validada. Para mis padres, entender que yo estuviera mal era complicado porque no habían visto a ese bebé, es como si para ellos no hubiera existido», relata.

El programa, que llega a Cosmo hoy a las 21.30 horas, emitirá un nuevo episodio cada domingo en el canal de pago.