Cinco series que ver si ya has terminado «Élite»

Skam

La palabra noruega «skam» podría dejar indiferente a muchos: sin embargo, para una gran parte de los adolescentes del mundo se ha convertido en todo un hito en sus vidas. La serie de televisión «Skam» (disponible en Movistar+), que significa «vergüenza» en castellano, es una producción noruega que ha encandilado a los jóvenes de múltiples puntos del globo. Tras ver el éxito de la original, la idea se exportó a diferentes países, entre ellos España. Las distintas ficciones, aunque mantienen las tramas y los protagonistas, adaptan ciertos elementos para poder así acercarse a los adolescentes de cada país. La versión española sigue contando la historia de un grupo de chicos y chicas a través de un curso escolar. Aunque la trama no parece del todo original, lo que diferencia esta ficción del resto es la incorporación de redes sociales (especialmente Instagram en España) para completar los perfiles de sus personajes.

Riverdale

«Riverdale», que acaba de estrenar su tercera temporada en Movistar+, lleva los cómics de Archie a la pequeña pantalla para convertirse en uno de esos placeres culpables que se ocultan en los catálogos de las plataformas de streaming (como «Élite»). Pese al tinte oscuro estilo «Pequeñas mentirosas», la ficción se trata de un culebrón adolescente que cuenta cómo la ciudad de Riverdale intenta reponerse de la trágica muerte reciente de Jason Blossom. Por otro lado, durante el verano Archie Andrews (K.J. Apa) se ha dado cuenta de que quiere ser músico. Además a Archie aún le pesa haber roto su amistad con Jughead Jones (Cole Sprouse) o como Betty Cooper (Lili Reinhart) está ansiosa de ver a Archie, de quien está enamorada, pero aún no está lista para revelarle sus sentimientos... entre otras muchas tramas. Vamos, un culebrón en toda regla.

El mundo oculto de Sabrina

El mundo oculto de Sabrina, que se estrena el 26 de octubre, reimagina el universo de Sabrina, la bruja adolescente como una historia oscura y transformadora con toques de terror, magia negra y, por supuesto, brujería. Aseguran que sigue la línea de «La semilla del diablo» y «El exorcista», pero lo cierto es que Sabrina Spellman es otro personaje de cómic que surge de las historietas de Archie y tratará de mostrar la reconciliación del personaje con su naturaleza dual (mitad bruja, mitad mortal), al mismo tiempo que afronta las fuerzas del mal que la amenazan a ella, a su familia y al mundo de los humanos. Y sí, también estará el gato Salem, pero esta vez no será tan parlanchín.

«The end of the f*** world»

Lo dice su título, «The end of the F***ing World», pero no lo es. La serie británica basada en la novela gráfica de Charles S. Frosman del mismo nombre no nos presenta una historia apocalíptica, nos muestra la huida hacia delante de dos adolescentes con vidas complicadas que escapan de su presente, pero sin saber hacia dónde van. James (Alex Lawther) y Alyssa (Jessica Barden) no tienen una vida feliz, más bien son dos personas inmensamente infelices, que se encuentran para buscar una salida desesperada que se va complicando a cada paso. James es un psicópata en ciernes, ya ha practicado con animales y quiere dar el gran paso con una persona, para lo que se fija en Alyssa. Ella, mucho más lanzada, derrocha, en principio, un gran deseo sexual que quiere poner en práctica, cuanto antes a ser posible.

Por trece razones

Probablemente la hayáis visto ya, pero en un repaso como este no podía faltar «Por trece razones». La ficción de Netflix, además de ser una de las más existosas de la plataforma, también ha sido de las más polémicas. Esta historia, basada en el libro con el mismo título, cuenta el suicidio de Hannah Baker, que además de consternar a todo el pueblo, deja 13 cintas de casette dirigidas a sus compañeros y en las que explica los motivos por los que decidió quitarse la vida. Sin embargo, la segunda entrega va más allá y pretende hacer un análisis de la «cultura de la violación».

