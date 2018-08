¿Cuánto cuesta ser un «seriéfilo» profesional?

Movistar+ «El día de mañana» - Movistar+

Precio: el paquete denominado «Series» (por tan sólo 7 euros/mes) está inclusive tanto en el paquete «Fusión Series» (65 euros/mes como mínimo) como en «Fusión+ Ocio» (80 euros/mes como mínimo).

Producción propia: Sí. «Velvet Colección», «La zona», «Vergüenza», «La peste», «Mira lo que has hecho», «Félix», «Matar al padre» y «El día de mañana» han sido las ocho primeras series originales que ha estrenado Movistar+ a lo largo de este curso televisivo 2017/18.

De todas ellas, la propuesta que más ha gustado entre crítica y público ha sido una de las más comerciales, la miniserie «El día de mañana», de apenas seis episodios. Dirigida y escrita por Mariano Barroso (responsable de la primera serie española de TNT, «Todas las mujeres»), se trata de la adaptación televisiva de la novela homónima de Ignacio Martínez de Pisón. Ha sido el apartado de comedia («Vergüenza», «Mira lo que has hecho») otro de los grandes aciertos de la plataforma española.

Pero si hay dos títulos que todo «seriéfilo» debería ver son los originales de Canal+, «Crematorio» (adaptación de la novela homónima de Rafael Chirbes a cargo de los hermanos Sánchez-Cabezudo y protagonizada por Pepe Sancho) y «¿Qué fue de Jorge Sanz?», un mano a mano autoparódico entre Sanz y el cineasta David Trueba.

Producción ajena adquirida: Movistar+ también tiene en exclusiva la ficción de Showtime , canal de pago «premium» de Estados Unidos. Algunos de los títulos son la tercera temporada de «Twin Peaks», «Billions», «The Affair» «Dexter», «Nurse Jackie», «Penny Dreadful» y «Shameless».

En la plataforma de Vídeo Bajo Demanda también están series de otros canales de pago que forman parte de Movistar+ como las excelentes «Better Call Saul» y «Halt and Catch Fire», de AMC España.

Netflix «Master of none» - Netflix

Precio: Netflix tiene tres paquetes diferentes.

«Básico» (7,99 euros): no está disponible en HD ni Ultra HD. Sólo lo puede emplear una persona aunque tenga cuatro perfiles.

«Estándar» (10,99 euros): no está disponible en Ultra HD. Lo pueden utilizar simultáneamente dos personas.

«Premium» (13,99 euros). está disponible tanto en HD como Ultra HD. La gran ventaja de ello es el uso simultáneo de hasta cuatro usuarios.

Producción propia: Sí. La desconocida «Hemlock Grove» y las célebres «House of Cards» y «Orange is the New Black» fueron las primeras series originales de la plataforma allá por 2013. Durante cinco años, el catálogo de producción propia se ha abastecido de todo tipo de series: desde rarezas indies («Master of None», «The OA»), productos muy populares («Stranger Things», «Por trece razones») y animación adulta («Bojack Horseman», «Big Mouth») hasta nombres del cine como Peter Morgan («The Crown») y David Fincher («Mindhunter»), secuelas de series clásicas («Madres forzosas», «Las 4 estaciones de las chicas Gilmore») e incluso una saga Marvel («Daredevil», «Jessica Jones», «Luke Cage» y «Iron Fist» con cruce inclusive). Para más inri, cuenta con producción patria como «Las chicas del cable» y «Paquita Salas» (la segunda temporada) o las próximas «La casa de papel» (su tercera parte), «Élite» y «Hache».

Producción ajena adquirida: el catálogo de este gigante estadounidense es tan ingente que a veces excelentes títulos pasan desapercibidos. Es el caso de algunas ficciones de habla no inglesa como las israelí «Fauda», la belga «Tytgat Chocolat», la danesa «Rita» y la croata «Novine». Asimismo, si se es un gran fan de la ficción británica, Netflix también es una buena opción: desde miniseries («River») a clásicos contemporáneos («Doctor Who», «Skins») pasando por refinados «culebrones» («Doctor Foster») y comedias disparatadas («Los informáticos»).

Amazon Prime Video «Transparent» - Amazon

Precio: 19,95 euros/año. «Prime Video» es una de los muchos servicios que ofrece la suscripción a «Amazon Prime»: envío de productos comprados en un día gratis, almacenamiento de fotos gratis e ilimitado, acceso a su catálogo de música y literatura...

Producción propia: Sí (aunque se desconozca). Al igual que Netflix, Amazon lanzó sus dos primeras series originales durante la primera mitad de 2013: las comedias «Betas» y «Alpha House» (con el mismísimo John Goodman), que apenas hicieron ruido; de hecho, ni siquiera están en el catálogo español. Fue en 2014 cuando la plataforma consiguió colocarse en el mapa «seriéfilo» con la dramedia «Transparent», sobre un padre transgénero (Jeffrey Tambor), cabeza de una familia disfuncional.

Viaje de lo «indie» a lo comercial

Sus producciones originales se han caracterizado habitualmente por cierto carácter de producción independiente y de «nicho» como las muy notables «Mozart in the Jungle», «One Mississippi» y «I Love Dick» (un verdadero experimento audiovisual a cargo de la misma creadora de «Transparent»). La plataforma consiguió incluso alistar al cineasta Woody Allen para hacer una serie, «Crisis en seis escenas», que no consiguió el favor de público ni crítica.

Sin embargo, en los últimos años también ha sacado adelante proyectos mucho más comerciales como la policíaca «Bosch», el drama criminal «Sneaky Pete» y la comedia «La maravillosa Señora Maisel», creada por Amy Sherman-Palladino («Las chicas Gilmore»). En el género dramático, una de sus grandes apuestas fue y sigue siendo «El hombre en el castillo», adaptación de la novela homónima de Philip K. Dick que presenta una ucronía en la que la Segunda Guerra Mundial fue ganada por la Alemania nazi y Japón.

El último trimestre de 2018 verá el estreno de la adaptación televisiva de «Jack Ryan», la nueva serie del creador de «Mad Men» Matthew Weiner («The Romanoffs») y «Homecoming», nuevo thriller de Sam Esmail («Mr.Robot»), protagonizado por Julia Roberts. Para España, en materia de ficción, prepara «Pequeñas coincidencias».

Producción ajena adquirida: Ya lo comentamos en julio. Amazon tiene un modesto pero excelente catálogo de series clásicas ya finalizadas como «Seinfeld», «Matrimonio con hijos», «The Office», «Parks and Recreation», «Psych», «The Shield», «Justified», «Friday Night Lights», «Damages», «The Good Wife» y «Mr. Bean». También ha emitido y sigue emitiendo series a ritmo estadounidense como «Dietland» (AMC), «The Bold Type» (Freeform, la antigua ABC Family) y «The Looming Tower» (Hulu). ¿El bonus? Las trece temporadas de «Anatomía de Grey» a excepción de la decimocuarta –y última de momento– , disponible en Sky España.

HBO «Killing Eve» - HBO/BBC America

Precio: 7,99 euros/mes.

Producción propia: Sí (¡claro!). La gran baza de HBO España es la cantidad de ficción original que lleva produciendo desde finales de la década de los noventa. A diferencia de Netflix y Amazon –plataformas de contenido audiovisual en «streaming» y bajo demanda–, HBO es un canal de cable «premium» como tal en Estados Unidos.

«Oz», «Los Soprano», «The Wire», «A dos metros bajo tiera» y «Sexo en Nueva York» fueron algunos de los títulos que lograron colocar a HBO como referencia «seriéfila» entre siglo y siglo. Pero más allá de los grandes nombres (¿«Juego de tronos»?), hay multitud de joyas escondidas en su catálogo: «Getting on», «Hung (Superdotado)», «En terapia», «Iluminada», «Olive Kitteridge», «Buscarse la vida en América», «Looking» y «The leftovers» son algunos de los muchos ejemplos.

Asimismo, HBO también tiene producción propia fuera de Estados Unidos: la húngara «Aranyélet», las checas «Mamon» y «Wasteland», las polacas «Pakt» y «Wataha», la argentina «El jardín de bronce» o la mexicana «Sr. Ávila» son algunos de los títulos disponibles. En España, la primera serie española de HBO será la adaptación televisiva de la novela «Patria» (aviso: tardará en llegar).

Producción ajena adquirida: si Netflix puede presumir de series de Marvel, HBO España puede hacerlo con sus series de DC «The Flash», «Supergirl», «Legends of Tomorrow», «Krypton» y «Lucifer». También tiene ficción en exclusiva de otras cadenas como «Killing Eve», (BBC America) «Pose» (FX), «El cuento de la criada» (Hulu) y «Counterpart» (Starz), que ha emitido de manera semanal y simutánea a Estados Unidos. En ocasiones también incorpora al día siguiente de su emisión los nuevos episodios de series de Telecinco: lo hizo con «Sé quién eres» y lo ha estado haciendo con «La verdad».

Rakuten «The Fosters»/«Familia de acogida» - Rakuten/Freeform

Precio: 6'99 euros/mes.

Producción propia: No.

Producción ajena adquirida: La anteriormente bautizada «Wuaki» no tiene un gran catálogo de ficción. De hecho, allá por 2014, tenía títulos como la estadounidense «Mujeres desesperadas» y la española «Mujeres», producida por TVE y Pedro Almodóvar.

Ahora, más allá de clásicos como «Perdidos» –también en Netflix– o series actuales muy reivindicables como la «marveliana» «Agents of Shield» (sus primeras cuatro temporadas a excepción de la quinta y última) y «Anatomía de Grey» (las trece temporadas excepto la número 14), Rakuten podría llamarse «Freeform», la marca adolescente y joven de ABC.

Con alguna excepción («Pequeñas mentirosas» y «Shadowhunters» dan alegrías a Netflix), ofrece casi todas sus ficciones propias. Destacan «The Fosters», uno de los dramas familiares mejor valorados en EE.UU. y la desconocida «Grown-ish», «spin-off» de la sitcom «Black-ish», protagonizada por la hija mayor de la familia afroamericana durante su época universitaria.

Filmin «Secretos de un matrimonio» - Filmin

Precio: 7,99 euros/mes (suscripción mensual básica).

Producción propia: No.

Producción ajena adquirida: Si estás saturado de tanta serie estadounidense, Filmin es la mejor alternativa para ver las exportaciones de Reino Unido, tanto de la época actual como pasada. Tiene verdaderas extrañezas como «Cucumber» y «Banana» (creadas y escritas por Russell T Davies, creador de la original «Queer as Folk») y clásicos como «Yo, Claudio», «Sí, Ministro»/«Sí, Primer Ministro» y «Retorno a Brideshead». La plataforma saciará los gustos de aquellos aficionados a la ficción de la televisión pública de Reino Unido (BBC), especialmente aquella de corte histórico.

También tiene una gran selección de ficción catalana, excepto algunos de sus grandes «hits» como el thriller «Noche y día» y «Merlí», esparcidos por Movistar+, Amazon y Netflix. «Cites» (adaptación autonómica de la original británica), «Infidels» y «Pulseras Rojas» son títulos muy recomendables.

El usuario también podrá disfrutar de la española «Mujeres» –dirigida por el dúo Félix Sabroso y Dunia Ayaso– y la sueca «Secretos de un matrimonio» (1973). Esta última se trata de una miniserie de seis entregas, dirigida y escrita por el cineasta Ingmar Bergman, y coprotagonizada por Liv Ullmann.

Sky España Benedict Cumberbatch en «Patrick Melrose» - Sky

Precio: 10 euros/mes.

Producción propia: Sí. Las británicas «Save Me» y «The Last Panthers», y la italiana «Gomorra» (de tres temporadas con excelente crítica). El 18 de septiembre llegará su coproducción «Patrick Melrose» (coproducción de Sky Atlantic y Showtime), miniserie de 4 episodios protagonizada por Benedict Cumberbatch. En otoño también estrenará la italiana «El milagro» y la británica «El descubrimiento de las brujas». Debe tenerse en cuenta que Sky Atlantic opera en Reino Unido, Irlanda, Italia, Alemania y Austria.

Producción ajena adquirida: Además de ofrecer canales de pago (disponibles a su vez en Movistar+) como Fox, AXN o Syfy (aquí la lista completa), también tiene su propio catálogo de series a la carta. Sería suficiente «alistarse» a Sky España por «The Americans», una de las mejores series de los últimos años; tiene un «pero»: sólo están cuatro temporadas de un total de seis. Aún así, alberga «tesoros» como «United States of Tara» –protagonizada, entre otros, por Toni Collette y Brie Larson, la futura «Capitana Marvel»– y la española «El fin de la comedia», de Ignatius Farray.

Los usuarios de Sky España también pueden disfrutar de la tercera temporada de «Vis a vis» –ahora de Fox España– y las dos temporadas de «Buena conducta» (TNT), protagoniza por Michelle Dockery y Juan Diego Botto. Para más inri, ofrece en exclusiva la temporada 14 de «Anatomía de Grey», la última emitida hasta la fecha.

YouTube Premium «Cobra Kai» - YouTube

Precio: el «seriéfilo» puede optar por la suscripción individual (11,99 euros/mes) o la familiar (17,99 euros/mes). De esta última se pueden beneficiar simultáneamente seis miembros de la familia –mayores de 13 años– en el mismo hogar.

Producción propia: Sí. Bajo la marca YouTube Premium (permite ver vídeos sin publicidad y acceder al catálogo de música), la plataforma alberga un catálogo de producciones propias –películas, series– bajo la firma YouTube Originals.

Aunque YouTube lleva estrenando series desde 2016, ha sido durante este curso 2017/18 cuando títulos como «Cobra Kai» (la secuela televisiva del filme «Karate kid»), «Impulse» y la metareferencial «Ryan Hansen Solves Crimes on Television» han conseguido cierta repercusión. «Cobra Kai» incluso ha conseguido una nominación al Emmy, aunque sea en el apartado de Mejor Coordinación de Acrobacias para una Serie de Comedia o Programa de Variedades.

RTVE/Atresmedia/Mediaset «Farmacia de guardia» - Atresmedia

Movistar+, Netflix, Amazon y HBO ofrecen en sus catálogos algunas de las series españolas más recientes de la televisión generalista. Ejemplo de ello es «La verdad», de Telecinco, cuyos episodios de estreno han sido subidos semanalmente a HBO y Amazon al día siguiente de su emisión en directo. Tras su paso por Antena 3, «Fariña» está ahora en Netflix desde el pasado 3 de agosto. Pero más allá de estas plataformas, los propios grupos de comunicación (Mediaset, Atresmedia, RTVE) alojan sus propias ficciones en sus páginas webs.

Mitele (Mediaset España)

Precio: Sin coste.

Hay clásicos como «7 vidas», «El comisario», «Al salir de clase», «Motivos personales» y «Hospital central». Sin embargo, ni la ficción juvenil ni la médica están íntegras. Sí tiene un buen catálogo de miniseries –casi todas, basadas en la farándula española– con títulos como «Niños robados» y «El pacto». Pero se echan en falta numerosas ficciones clásicas de los años noventa principios de los 2000 como «Periodistas», «Médico de familia», «El Súper», «Querido Maestro», «El grupo» y «Vientos de agua».

Atresplayer premium (Atresmedia)

Precio: 2,69 euros/mes.

Están disponibles las ficciones contemporáneas («Fariña», «La casa de papel», «La catedral del mar») y las clásicas como «Compañeros», «Policías, en el corazón de la calle», «Manos a la obra», «Farmacia de Guardia», «Los ladrones van a la oficina», «La casa de los líos», «Este es mi barrio», «Lleno, por favor» y «Canguros». Están incluso aquellas que fracasaron estrepitosamente como «El pantano» y «Código Fuego»; esta última, de ocho episodios, con José Coronado, Maribel Verdú y un anónimo Antonio de la Torre como bomberos.

Para los más jóvenes, incorpora además la ficción de la plataforma de vídeos Flooxer como «Temporada baja», «El partido» y «Looser», la webserie de la «youtuber» Soy Una Pringada.

RTVE A la Carta

Precio: Sin coste.

«Anillos de oro», «Cañas y barro», «Brigada central», «Las chicas de hoy en día», «Teresa de Jesús», «Verano Azul»… El archivo de RTVE es una verdadera mina nostálgica pues ofrece (casi) toda su producción original durante las últimas décadas. Faltan, eso sí, títulos como «Mujeres» o «Raquel busca su sitio» También ofrece las webseries propias de Playz.