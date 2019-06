Así debería haber sido el final de «Juego de Tronos», según Arya Stark

Actualizado 06/06/2019 a las 11:20

[Atención. Este artículo contiene spoilers sobre el final de «Juego de Tronos»]

A Maisie Williams, Arya Stark en «Juego de Tronos», no le gustó el final de la serie. En concreto, la actriz no quedó satisfecha con el hecho de que su personaje, la joven hija de Ned Stark, no culminara su venganza y aniquilara a Cersei Lannister, uno de los momentos más esperados por la audiencia. Quizá la premura con la que se desarrolló el final de la serie impidió a sus creadores desarrollar con mayor detalle los últimos momentos de Arya en Desembarco del Rey donde, tras llegar a la Fortaleza Roja, optó por abandonar su venganza para salvar su vida y no acabar sepultada por las piedras.

Cersei Lannister, la mayor villana de la serie de HBO, tuvo uno de los finales más dulces de la historia de George R.R. Martin: abrazada a su eterno amante, Jaime Lannister, pereció aplastada por la fortaleza que tanto había defendido. Nos privó «Juego de Tronos» de la mirada de horror de Cersei al reencontrarse con la pequeña de los Stark, a la que perdió la pista tras la ejecución de su padre.

La profecía de Melisandre, que afirmaba que Arya Stark cerraría ojos marrones, azules y verdes, hizo a los espectadores mantener la esperanza de que Cersei Lannister recibiría la sentencia final en el que habría sido un momento épico en la serie. No fue así y los ojos verdes, en realidad, correspondían a Meñique, ejecutado en la temporada anterior.

«Quería que Arya matase a Cersei, aunque ello significara la muerte de mi personaje», ha explicado Williams durante una entrevista para Entertainment Weekly. Tal y como recalcó la actriz a la citada publicación, la motivación de Arya para abandonar su sed de venganza estaba en su deseo de sobrevivir a la masacre de Daenerys Targaryen a pesar de no culminar su venganza. A ojos de Williams, lo ocurrido en el penúltimo capítulo de la octava temporada «no es un final para Arya, es un final feliz». «Incluso en el momento en el que Cersei estaba junto a Jaime, mientras leía el guión pensé: se va a quitar la máscara, aparecerá Arya y ambas morirán», aseguró la intérprete.