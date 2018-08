Diego Martín: «Por fin estoy en la serie que le gusta a mi madre»

Actualizado 18/08/2018 a las 02:07

La explosión que marcaba hace unos días la inauguración de las Galerías Alday ha sobresaltado a los vecinos de «Acacias 38». Este cierre de semana deja claro que lo que está por llegar traerá un sinfín de novedades: Trini recibirá una sorprendente noticia y Samuel se encontrará en casa con otro importante descubrimiento... Pero también tendrán un nuevo vecino: el doctor Higinio Baeza, al que da vida el cantautor murciano Diego Martín («El Incidente») y con el que ABC ha tenido la oportunidad de hablar en un descanso de la grabación de la ficción producida por Boomerang para La 1.

P - ¿Qué se siente al formar parte del vecindario de «Acacias 38»?

R - En estos dos meses que llevo de grabaciones está siendo una magnífica experiencia. Parece que es un tópico, pero es verdad. Me he sentido desde el primer momento como uno más de la familia. El primer día bajaron todos al plató, tanto actores como miembros del equipo técnico, y me dieron la bienvenida. Me sentí reconfortado y ese cariño me dio tranquilidad. Tengo la sensación de estar viviendo un sueño.

P - ¿Por «culpa» de esta serie se ha quedado sin vacaciones?

R - Lo importante es tener trabajo, para descansar siempre hay tiempo. No me importa quedarme sin vacaciones por trabajar en «Acacias 38». Merece la pena.

P - ¿Qué nos puede contar de su personaje?

R - Es un doctor inconformista que sabe lo que quiere. Sabe que por encima de todas las cosas lo que quiere es vivir bien y hace de las suyas para conseguirlo.

P - ¿Le veremos durante una larga temporada por «Acacias 38»?

R - Por ahora, la trama está abierta.

P - ¿Con quién va a tener más contacto?

R - Con Rosina (Sandra Marchena), Liberto (Jorge Pobes) y un personaje femenino que llegará más adelante.

P - ¿Es cierto que regresa la malvada Úrsula? ¿Formará «equipo» con ella?

R - No puedo decirte nada. ¡Me crujen!

P - ¿Seguía «Acacias 38» antes de incorporarse al reparto?

R - A mi madre le encanta; la ve todas las tardes y a veces la veía con ella. ¡Y ahora estoy en la serie que le gusta! Quién me lo iba a decir. Ahora la verá por doble motivo.

P - ¿Ha hablado con su paisano Javi Chou (Martín) sobre la experiencia?

R - He coincidido con él, pero no he tenido oportunidad de hablar de la serie.

P - ¿Cuál cree que es el secreto del buen funcionamiento de «Acacias 38»?

R - Sin lugar a dudas y sin que parezca un tópico, la gran profesionalidad de todos los que trabajan en ella. No solo actores sino también técnicos, guionistas, estilistas, atrezzo... Somos una gran familia desde el primero al último. Hay mucho cariño en este set.

P - Dada su faceta como cantante, ¿interpretará algún tema en la serie?

R - En «El Incidente» no lo hice y aquí, de momento, tampoco. Son facetas diferentes. En «Acacias 38» se me verá como actor.