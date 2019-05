Diez capítulos de «The Big Bang Theory» que merece la pena recordar

La hipótesis del regalo de artículo de baño (2x11)

Aunque la peculiar relación de Penny y Sheldon comienza a forjarse unos capítulos antes en «La sublimación de los bárbaros» (2x03), es en este cuando vemos que por fin se afianza. Mientras Leonard lidia con el investigador David Underhill (Michael Trucco), al que envidia por ser guapo, encantador, social, y de mayor éxito que él; Sheldon busca un regalo navideño para Penny. Después de decidir sobre una cesta de artículos de baño, él descubre que una amplia selección de ellos está disponible; no estando seguro de lo que le regalará Penny, compra una matriz completa para cubrir todas las contingencias. El regalo de Penny, una servilleta firmada y usada por Leonard Nimoy, conteniendo su ADN (y así Sheldon clonaría a su propio Señor Spock), es tan extravagante que le da todas las cestas... ¡y un abrazo!

La deficiencia del pato adhesivo (3x08)

Mientras Leonard está con Raj y Howard en un campamento para ver la lluvia de meteoros Leonid (y comen galletas «mágicas»), Penny se resbala en la ducha y se disloca un hombro. El único que está ahí para cuidarla es Sheldon. Desde vestirla (y tocar lo que no debe) hasta acompañarla al hospital, la dinámica entre ambos consigue que «La deficiencia del pato adhesivo» sea uno de los capítulos más divertidos de «The Big Bang Theory». Incluso veremos como Sheldon termina cantando «Dulce gatito» con ella.

La aplicación de la escalera (3x22)

Este flashback se ha ganado un hueco entre nuestros capítulos favoritos de «The Big Bang Theory». Tras una fuerte pelea con su compañero, Leonard se desahoga con Penny. Es entonces cuando nos sumergimos en un viaje hasta 2003 para descubrimos cómo se conocieron Leonard y Sheldon. Además, Leonard también revela la razón por la que el ascensor del edificio no funciona.

La implementación de los vegetales crucíferos (4x02)

Tras calcular cuál es su esperanza de vida (y ver que no es mucha), Sheldon se da cuenta de que no va a vivir lo suficiente para poder transferir su conciencia humana a una máquina. Por eso, decide cambiar su estilo de vida, comer sano y hacer deporte. Pero con lo que no contaba era con que las verduras le provocan unos repugnantes gases, Para evitar que sus compañeros los sufran, crea un robot (a partir de una pantalla portátil) que le sustituya.

La excitación de Hawking (5x21)

«La excitación de Hawking» despertó mucho interés en los fieles seguidores de «The Big Bang Theory» incluso antes de ser estrenado ya que incluye uno de los mejores cameos de la serie. El capítulo gira alrededor del científico británico Stephen Hawking y los alocados intentos de Sheldon Cooper para conocerlo. El físico hace todo lo que pide Howard (encargado del mantenimiento de las sillas del científico durante su visita) ya que es quien puede darle acceso.

Hawking encabeza la larga lista de cameos que hemos visto en «The Big Bang Theory». Pero no nos podemos olvidar de otros grandes nombres que han pasado por el plató de la serie como James Earl Jones, Carrie Fisher, Leonard Nimoy o Adam West.

La fluctuación de desacoplamiento (6x02)

Amy comete el error de contarle a Sheldon que Penny tiene dudas sobre su relación con Leonard. Como ya sabemos, el físico se le da bastante mal guardar secretos y termina suplicándole a Penny que no deje a Leonard. Por si esto fuese poco, Howard, que está en la estación espacial, sufre bullying por parte de sus compañeros aunque él se niega a reconocerlo.

El vórtice del limpiador (7x03)

Estando en el Cheessecake, deciden organizar una gymkana científica. Pero las parejas no son las establecidas, sino que se escogen por sorteo. Este cambio nos permite conocer facetas de los personajes que no habíamos visto hasta ahora, pero la pareja que más sorprende es la formada por Amy y Howard, a quienes hasta ahora no habíamos visto a solas en «The Big Bang Theory». Ambos estaban convencidos de que no tenían nada en común, pero descubren que los adoran ¡a Neil Diamond!

El desacoplamiento de la Acción de Gracias (7x09)

Howard invita a la pandilla a pasar el Día de Acción de Gracias en casa de su madre. Estando allí descubren que Penny está casada con Zack, que celebró la boda (pensando que era falsa) en una capilla de Las Vegas. Entre los habituales se encuentra el padre de Bernadette con quien Howard intenta hacer buenas migas sin demasiado éxito. Quien sí que consigue entablar una buena relación con él es Sheldon gracias a su afición por el fútbol americano. Mientras tanto Penny, irritada por el comportamiento de Leonard, intenta arreglar lo de la boda falsa, no teniendo otra ocurrencia que llamar a Zack e invitarlo, lo cuál molesta aún más a Leonard.

La excitación del estreno (9x11)

Leonard, Howard y Raj tienen que decidir a quién le van a dar la entrada que les sobra para el estreno de la nueva película de «Star Wars». Finalmente deciden dársela a Will Wheaton, el cuál aparece vestido como un personaje de «Star Trek» (rival declarada de la saga) y provoca el malestar en la sala. Mientras tanto, Sheldon tiene previsto algo especial para el cumpleaños de Amy: una primera noche de sexo. Penny y Bernadette le ayudan a preparar el curioso presente.

Al final del capítulo nos encontramos con dos «satisfactorias» escenas: Sheldon y Amy habiendo disfrutado de su primer contacto sexual (sí, él también) y con Howard y Raj en el cine, completamente extasiados tras haber visto la nueva película de «Star Wars».

La asimetría de la pajarita (11x24)

Llegó el esperado momento. La boda de Sheldon Cooper y Amy Farrah Fowler fue el colofón de la undécima temporada de «The Big Bang Theory», cuyas tramas se han centrado en el enlace más extraño de cuantos se han celebrado últimamente en la televisión. El capítulo, como no podía ser de otra manera, tenía preparada una sorpresa para los fans: la intervención de Mark Hamill (Luke Skywalker), interpretándose a sí mismo para deleite de los aficionados a la saga de George Lucas.