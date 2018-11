Donald Trump, contra las cuerdas

Actualizado 10/11/2018 a las 02:47

En noviembre de 2016 y contra pronóstico, Donald Trump se convirtió en el 45º presidente de Estados Unidos. Para recordar este hecho que cambió el mundo, #0 de Movistar+ emite hoy «El efecto Trump» (20:00h), una miniserie documental producida para el canal estadounidense PBS.

En enero de 2017, Trump se reunió con cuatro de los hombres más poderosos del gobierno entre los que se encontraban el director de Inteligencia Nacional y el director de la CIA. En ese tenso encuentro, James Comey, quien por entonces era director del FBI, enseñó al presidente un dossier con información muy comprometida: un documento que cuestiona la victoria electoral y establece que Donald Trump ha estado recibiendo apoyo del gobierno ruso en los últimos cinco años. Además, este dossier también implica al recién elegido presidente en ciertos escándalos sexuales que Rusia podría utilizar en beneficio propio para chantajearle. Tras esta filtración,Trump convoca una rueda de prensa en la que desprestigia al Servicio de Inteligencia llegando a comparar sus actuaciones a las de la alemania nazi.

«El efecto Trump» es una miniserie documental que aborda una crisis institucional sin precedentes. Esta producción cuenta con los testimonios de Sebastian Gorka, antiguo asesor del presidente, John Brennan, ex director de la CIA y James Clapper, director de Inteligencia Nacional. Además, los periodistas más reputados de The Washington Post, The New York Times o The New Yorker, arrojan luz y aportan detalles inéditos para entender mejor este conflicto.