¿Dónde puedo ver «Juego de Tronos»?

Actualizado 14/04/2019 a las 01:13

Cada batalla. Cada traición. Cada riesgo. Cada lucha. Cada sacrificio. Cada muerte. Es todo por el Trono. Llega la temporada final de Juego de Tronos, el mayor fenómeno televisivo de los últimos años. Después de de ocho años, llega el final de «Juego de Tronos», y podremos verlo tanto en Movistar Series como en HBO España. Seis episodios de más de una hora de duración, los más largos y caros de la serie, para poner cierre a la saga televisiva basada en las novelas de George R.R. Martin.

El invierno ha llegado, los Caminantes Blancos liderados por el Rey de la Noche invaden Poniente y sólo hay dos bandos posibles: los vivos y los muertos. La octava y última temporada de «Juego de Tronos» llega a Movistar Series (dial 11) la madrugada del 14 al 15 de abril (estreno simultáneo a EE UU), pero también disponible bajo demanda al igual que en HBO España.

El final de «Juego de Tronos» promete no dejar indiferente a nadie. Parece que la serie ganadora de un Globo de Oro, 47 Premios Emmy y más de 200 galardones, no ha buscado contentar a sus seguidores y se ha mantenido fiel a su espíritu. «Habrá gente que gritará y dirá 'Es exactamente lo que quería' y otros se quedarán diciendo '¿Qué?, como mi madre, por ejemplo», dijo Emilia Clarke en «Herald Sun». Si todavía no la has visto al completo, puedes disfrutar de los 67 capítulos que componen la ficción en HBO España.

Para amenizar la espera, en ABC Play hemos preparado una cobertura especial para que el seguidor de «Juego de Tronos» no se pierda ni un detalle. Críticas, teorías, interactivos... La última temporada de la ficción de HBO promete resolver las tramas que lleva alimentando ocho años, y serán muchas las dudas que surjan por el camino. ¿Recuerdas dónde se quedaron todas las tramas de la serie? ¿Quieres saber cuál es el verdadero origen del Rey de la Noche? ¿Sabes cuáles son las diferencias que hay entre los libros y la ficción? Te contamos esto y mucho más.