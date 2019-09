«Élite» estrena curso con escolares «más vivos y locos» que nunca

Actualizado 06/09/2019 a las 01:03

Entre luces de neón y desenfreno llega la segunda temporada de la serie juvenil «Élite». En este nuevo curso, que se inaugura hoy en Netflix, hay tres grandes protagonistas: Miguel Bernardeau, Danna Paola, y Mina El Hammani. «Con cada uno de los personajes ha habido una transición muy grande. A raíz de la tragedia nos cambia la vida completamente», apunta la mexicana Danna Paola en la presentación de los nuevos capítulos. «Confiamos mucho en los guionistas. Hemos visto el resultado de la segunda temporada y seguramente la tercera será mil veces mejor», indica El Hammani. Tanto ella como sus compañeros destacan la potencia visual con la que se presentan estos nuevos episodios.

La idea de evolucionar ha motivado a los creadores de la serie, Carlos Montero y Darío Madrona: «Hay un cambio visual muy potente y una mejora en el sonido», dice Montero en conversación con ABC. «En la primera temporada los personajes no son conscientes de que están viviendo en un thriller. Ahora ellos viven con la tragedia, pero no queríamos que lo llenara todo de negritud. Una forma de compensar es que los personajes se presentan más vivos, más locos que nunca», agrega el autor.

Netflix ya adelantó hace semanas la incorporación de tres chicos nuevos, Cayetana, Valerio y Rebeca: «Dos de los personajes surgieron de la vida real. El de Cayetana de unas historias que escuchamos, una chica que hacía lo mismo que ella y un tipo que se había introducido en la vida de los ricos».

Uno de los nuevos rostros del elenco es el actor chileno Jorge López, que da vida a Valerio. «Nos dimos el lujo de un casting a la americana, en busca de talento y así nos llegó la cinta de Jorge, desde Chile», dice Madrona, a lo que agrega: «Para plasmar el mundo de “Élite” visitamos varios colegios, nos encontramos las aulas llenas de gente de todo el mundo, con mucho dinero. Esto nos dio mucha libertad para escoger a los actores para la serie».

Los productores pintan una trama en la que no se han escatimado medios. «Los tres últimos episodios son de lo mejor que hemos hecho, estamos super orgullosos», señala Madrona. «Nos atrevemos a llegar muy lejos, porque la historia va hasta el final. Además, tenemos un casting que está a la altura y los directores nos han seguido en esa locura», dice Montero.

Con alcohol real

Dani De la Orden y Ramón Salazar son dos de los especialistas cinematográficos que toman las riendas a la dirección de cada capítulo. Los actores recuerdan una de las tomas con Salazar: «Hubo un descontrol enorme, fue la primera escena en la que utilizamos alcohol real para grabar. Nos tiramos por el suelo, estábamos a tope y después nos fuimos de fiesta, claro», cuenta Danna Paola, a lo que agrega Bernardeau: «Dani de la Orden trabaja con música para crear atmósfera. Hay una canción para cada personaje, aunque no se refleje en la serie, esto ayuda a crear emociones en los personajes».

El equipo al completo evidencia su alegría con el resultado y la fama internacional que les ha sobrevenido: «El éxito es muy satisfactorio a nivel personal y profesional. El otro día me reconocieron en un restaurante asiático y me pidieron una foto, pero no es lo normal. No nos pasa lo mismo que a actores a los que reconocen en todos los sitios», concluye Madrona. Los productores se enfrentan al reto de superar el éxito de los primeros episodios: «Se nos habían quedado muchas cosas por contar en la primera. Nuestra intención era sorprendernos a nosotros mismos y lo hemos hecho».