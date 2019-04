España, entre los países más frikis de Juego de tronos

Actualizado 09/04/2019 a las 19:35

La grandeza de Juego de Tronos reside tanto en sus imágenes, como en su música. Mientras esperamos el estreno de su esperada octava y última temporada, Spotify ha analizado los datos de escucha de su banda sonora en todo el mundo, para descubrir cuáles son las canciones favoritas de los seguidores de la serie y qué países son los más aficionados a su música.

Los temas de la banda sonora y otras playlists relacionadas con la serie suman más de 380 millones de reproducciones en Spotify desde el 1 de enero de 2016, prueba de que los fans de Juego de Tronos lo son también de su música. Y entre los países más ‘frikis’ de la serie se sitúa España, solo superada por Estados Unidos, Alemania y Reino Unido.

Además, más de 250.000 usuarios han creado sus propias playlists de Juego de Tronos y sus personajes. De hecho, si por los usuarios de Spotify fuera, Tyrion Lannister sería el elegido para el Trono de Hierro, ya que es el personaje con más playlists en la plataforma, más de 7.700.

Uno de los grandes atractivos de la banda sonora de Juego de Tronos, compuesta por Ramin Djawadi, es que nos permite recordar los momentos más memorables de los personajes al instante. Por ejemplo, el tema de la serie más escuchado en Spotify es “Light of the Seven” la canción que suena cuando (¡ojo spoiler a continuación!) Cersei vuela el Gran Septo de Baelor, al final de la sexta temporada. Junto a dicho tema, los favoritos en Spotify son la intro de la serie (“Main Title”) y “The Winds Of Winter”, que acompañan a Arya en su viaje a Braavos, al final de la cuarta temporada.

De cara al próximo estreno de la octava y última temporada, Spotify ha creado la playlist “Game of Thrones: The End Is Coming” (antes “Songs of Ice and Fire”), una colaboración de la plataforma con los co-creadores de la serie, David Benioff y D.B. Weiss. "Hemos incluido canciones que nos hicieran sentir de la misma manera en que nos ha hecho sentir la serie", han declarado Benioff y Weiss en For The Record, el blog de Spotify.

Además, da igual si eres eres de Stark, Lannister o Targaryen, porque HBO ha creado en exclusiva para Spotify 7 playlists dedicadas a cada una de las principales casas de Juego de Tronos, además de a los Caminantes Blancos y a la Guardia de la Noche, con música de Ramin Djawadi que cuenta el viaje de las distintas familias a lo largo de la serie. Estas playlists solo están disponibles en Spotify, en TV & películas.