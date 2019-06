Las estrategias de HBO para superar a Netflix

Actualizado 18/06/2019 a las 01:17

Hace ya varios años desde que las plataformas comenzaron a cambiar el mundo de la televisión. Con la lucha por el entretenimiento en la retina, las compañías se lanzaron a la conquista de un territorio por explorar y, con el «streaming» por bandera, modificaron por completo el panorama audiovisual.

Es imposible pensar en ese nuevo escenario sin que se venga a la mente la importancia de Netflix. En apenas unos años, la compañía estadounidense ha conseguido sumar casi 150 millones de usuarios en todo el planeta, convirtiéndose en una de las pioneras del sector. En España, de acuerdo con el Panel de Hogares de la CNMC correspondientes al segundo trimestre de 2018, el servicio está presente en más de dos millones de hogares (casi un 13% del total). Y según los datos del mismo organismo relativos al último semestre del pasado año, una de cada cuatro viviendas españolas dispone al menos de una plataforma para consumir contenidos vía «streaming».

Según la CNMC, solo Movistar+ (que está en un 25,1% de los hogares españoles) supera y casi dobla los guarismos de Netflix. El resto de servicios, como Vodafone TV, Orange Tv, Sky TV y Amazon Prime Vídeo, se encuentran por debajo del gigante audiovisual. Lo mismo que HBO, que sin embargo está ganando terreno a la compañía de Reed Hastings en los últimos años. También en España, donde, como contó Inma Zamora en ABC, en la compañía «se plantean la necesidad de acercar su modelo» al de Netflix.

Uno de los grandes activos de la empresa de Hastings es su apuesta por el contenido a gran escala, priorizando en ocasiones la cantidad sobre la calidad. «Nuestros clientes son diferentes, hablan idiomas distintos, tienen gustos dispares y tenemos que satisfacer a todos», explicó Greg Peters, director de producto internacional de la compañía, hace unos meses a Álex Jiménez en un reportaje en este medio. En ese sentido, HBO, que nunca ha sido muy dada a la producción en masa, está tratando de acercarse a su competidora, aunque sin perder su esencia.

Calidad sobre cantidad

Sus últimos trabajos, en ese aspecto, han logrado seducir a un gran sector de la audiencia. Así ha sucedido con «Chernobyl», la nueva serie mejor valorada de la historia según IMDb, aunque también con sus proyectos más exitosos, pues todos ellos han visto la luz en los últimos meses. Son los casos de la segunda temporada de «Westworld», que llegó hace casi un año y la tercera de «True Detective», que terminó hace unas semanas. Pero también de la segunda de «Big Little Lies» (con Meryl Streep), la tercera de «El cuento de la criada» (aunque es original de Hulu), la juvenil «Euphoria» y la sorprendente «Years and Years», para muchos «la serie del año». Todas ellas están actualmente en emisión (fieles a su estilo, por «pildoritas», emitiendo por lo general un capítulo a la semana) y triunfan por todo el planeta. Por no hablar de la entrega final de «Juego de Tronos», la exitosa serie de HBO que terminó para siempre hace solo tres semanas.

La plataforma, que también es una de las cadenas de televisión más exitosas de Estados Unidos, tampoco deja de crecer en España. Según la CNMC, está presente en casi 400.000 hogares. Su estrategia, no obstante, apenas ha cambiado el rumbo y su apuesta por cocinar sus productos a fuego lento sigue intacta. Aparte de ello, ha decidido dar un paso más en cuanto a la adquisición de contenidos de terceros, como evidencia el hecho de que a partir de julio, la plataforma adquirirá los derechos de «Friends», aunque no los tendrá en exclusiva. Hasta ahora, la exitosa «sitcom» solo se podía ver en España a través de Netflix, aunque HBO ha dado un paso más en ese aspecto e incorporará la aclamada comedia a su impecable catálogo. En el que también figuran, por cierto, éxitos tan globales como «Los Soprano», «Hermanos de sangre» y «The Wire» que impregnan de calidad los servicios de una plataforma que no deja de sumar adeptos.