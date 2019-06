«Euphoria», sexo y drogas en las serie más provocativa de HBO

Actualizado 17/06/2019 a las 00:43

«Euphoria» una serie producida por el cantante Drake y protagonizada por la actriz del momento Zendaya, llega este klunes a HBO España precedida de cierta controversia. La ficción escrita por Sam Levinson, autor de «Nación Salvaje», es una narración vertiginosa donde los protagonistas conjugan sexo y drogas en el instituto sin haber cumplido la mayoría de edad. La serie se censura tan poco que uno de los actores abandonó la producción en el piloto «impactado» por las escenas que tenía que grabar.

Cualquier actriz se lo pensaría dos veces antes de meterse en la piel de Rue, una joven heroinómana que acaba de salir de un centro de rehabilitación, pero Zendaya, que deja atrás sus años en Disney para reinventarse, no le tiene miedo a la complejidad humana. «La serie muestra conductas extremas entre los adolescentes, nos estamos acostumbrando a mirar hacia otro lado y creo que es necesario descubrir lo que realmente está sucediendo con los jóvenes. A mí me cuesta hablar de adicciones, porque no es algo que me haya pasado directamente, pero tengo amigos que se enfrentan a esta situación y he tratado de ayudarlos».

Siguiendo los pasos de «Skins», la serie inglesa que triunfo en todo el mundo, Zendaya se hace con la batuta protagonista de «Euphoria», una narración cruda de la realidad adolescente con el sexo como epicentro de cada fiesta. «Para mí, "Euphoria" es una serie honesta sobre los jóvenes. Es diferente, claro que lo es, no estamos acostumbrados a este estilo de narración. Creo que nunca se ha hecho algo así. Pero es la realidad de muchos adolescentes», subraya. Las redes sociales también tienen su espacio en esta producción, y es que los jóvenes no conocen una vida sin ellas.«No sé lo que es vivir sin Instagram. Forma parte de mi vida desde el principio. Supongo que las redes añaden responsabilidad a las relaciones sociales. Los jóvenes sentimos la presión de tener que arreglar los problemas de las generaciones anteriores», admite Zendaya.

La actriz ha tenido un año memorable en Hollywood, no solo por el estreno de «Euphoria», sino porque también tiene la película «Spider-Man» y acaba de ser elegida embajadora de Lancome, la más joven de una marca que cuenta con Isabella Rossellini y Lupita Nyongo: «Siento que voy creciendo, construyendo mi camino. Todavía me queda mucho por decir, pero poco a poco voy mostrando mi voz al público». Sin miedo a ofender, la actriz advierte que «Euphoria» puede resultar incomoda: «Acepto el hecho de que puede ser un show arriesgado, la audiencia se va a descubrir en un lado u en otro, lo entiendo. Lo que quiero dejar claro es que les guste o no, lo que ven es real», advierte la joven actriz.

Con Drake en la producción

Entre bastidores, produciendo intensamente una serie sorprendente, está el músico Drake. Un artista que fue actor y que sabe algo de series adolescentes, ya que protagonizó «Degrassi: The Next Generation». En «Euphoria» sirve como productor ejecutivo y fue él quien eligió personalmente al elenco protagonista, donde destacan Zendaya, Maude Apatow, Angus Cloud y Eric Dane. Todos ellos navegando en un mundo de drogas, sexo y trauma provocado por las redes sociales.