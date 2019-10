El final de la quinta temporada de «Peaky Blinders», detalle a detalle

Actualizado 15/10/2019 a las 02:23

La quinta temporada de «Peaky Blinders» ya se puede ver en España, concretamente en el catálogo de Netflix. La ficción continúa narrando los problemas que se crean alrededor de la familia Shelby. Ahora, además de hacer frente a las idas y venidas de sus negocios en Birmingham, también tendrán que lidiar con la complicada situación política que vive el país.

[¡Cuidado! Este artículo contiene spoilers de «Peaky Blinders»]

La serie creada por Steven Knight retoma en esta nueva temporada la lucha de Tommy Shelby para conseguir poder, fortuna y respeto. El personaje interpretado por Cillian Murphy trata de superar con la muerte de su esposa Grace (Annabelle Jones) a manos del clan de los Changretta, mientras sigue luchando con los fantasmas que trajo de la Primera Guerra Mundial. Por no hablar de los intentos de relevo generacional en la compañía, el auge del fascismo y los rumores de una nueva guerra: situaciones que amenazan con destruir todo lo que han construido hasta ahora.

¿Destino final?

Pero, tras ver la quinta entrega, hay cuestiones que marcarán la sexta temporada (de la que aún se desconoce fecha de rodaje o estreno). Empezando por qué ha pasado realmente con Tommy Shelby. La última escena de los seis nuevos capítulos muestra que el carismático personaje podría tener un terrible desenlace. El gánster descubre durante la última temporada que tanto su abuelo como su madre se suicidaron, y el fantasma de Grace le atormenta constantemente para que se reúna con ella. Por no hablar del sueño (¿premonitorio?) que Alfie Solomons (Tom Hardy) tiene. En él, aparece Shelby entre la niebla montado en un caballo y empuñando una pistola. Sí, el mismo escenario en el que termina esta entrega.

La situación que Tommy vive le ha puesto tan al límite que el suicidio no sería un desenlace descabellado. El estrés postraumático tras volver del frente, la pérdida de su mujer y la presión que sufre como dirigente de la compañía y como parlamentario en la Casa de los Comunes de Londres parecen poder con él. Sin embargo, no se escucha ningún disparo y Cillian Murphy está confirmado como miembro del reparto de la sexta entrega. ¿Podemos suponer entonces que no ha muerto? Creemos que sí.

Una familia con sed de poder

Los Shelby ni son una familia tranquila ni lo serán. Cada uno de sus miembros tiene sus propios problemas y frustraciones, que, de una forma u otra, terminan influyendo en la vida de los demás. Arthur (Paul Anderson) no consigue encauzar su empresa y esto provoca que la paciencia de su esposa Linda (Kate Phillips) se acabe, motivo por el que le abandonará (y por el que casi recibirá un disparo). Polly (Helen McCrory) pierde a su marido Aberama Gold (Aidan Gillen) mientras ve como su hijo se aleja cada vez más de ella. Otro asesinado es Col Ben Younger (Kingsley Ben-Adir), la nueva pareja de Ada (Sophie Rundle) con quien espera un hijo. Mientras que el primero muere cuando el plan de asesinar al recién llegado Mosley fracasa, el otro es asesinado por los fascistas tras intentar ayudar a Tommy a acabar con ellos.

Lizzie (Natasha O'Keeffe) da a luz al hijo de Tommy. Tras el nacimiento, la joven se convierte en madre y ama de casa, pero conserva el voto en el consejo de la empresa. Por lo que no duda en llevarle la contraria si no está de acuerdo con las decisiones de este. Sin embargo, quien da más guerra es Michael (Finn Cole). Después de su estancia en Estados unidos, donde perdió gran parte del dinero de la empresa por una mala decisión durante el Crac del 29, regresa Birminghan casado con Gina Gray (Ana Taylor-Joy), quien ya espera el primer hijo de ambos y que tiene muy claro en manos de quién debería estar la compañía familiar.

Michael es el precursor de una propuesta de relevo. Una en la que él asumiría el control directivo y en la que Tommy quedaría relegado del poder. Su intención es dejar de lado las formas arcaicas con las que sus primos dirigen la compañía. La propuesta es rechazada tajantemente. Sin embargo, tenían un plan guardado por si se topaban con un «no». ¿Cuál será su plan B?

Política y venganza

«Peaky Blinders» sigue aprovechándose de la realidad para colorear con hechos históricos su realidad. La Unión Británica de Fascistas es un ejemplo de ello. Esta agrupación existió y nació en los años 30 como respuesta al movimiento de extrema derecha que existía en Europa y que tenían como protagonistas a Benito Mussolini o Adolf Hitler. Al principio de la quinta entrega, aparece sin demasiados detalles. Sin embargo, ya entonces parecía ser una agrupación que no encajaba con los ideales de Tommy Shelby, y así se demuestra.

La única razón por la que el protagonista le sigue la corriente a Oswald Mosley (Sam Claflin), uno de los principales precursores de esta agrupación, es para desmantelarla desde dentro. Sus intenciones se revelan durante una charla con Winston Churchill (Neil Maskell). Tommy incluso llega a planear el asesinato del líder del partido, pero su plan fracasa por un soplo que permitirá que los Billy Boys actuen a tiempo.

Mosley y el resto de la Unión Británica de Fascistas se enterarán tarde o temprano, y habrá las consecuencias. ¿Supone esto que habrá una guerra de bandos en la sexta temporada? ¿O será demasiado tarde para una venganza? ¿Se hará Michael con el control de la empresa? Para responder a estas preguntas (y a muchas otras), habrá que esperar hasta a una nueva entrega de la que aún no se sabe nada.