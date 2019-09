«Flipante Noa», animación y actores en la nueva serie española de Disney

Actualizado 27/09/2019 a las 18:04

Cuando a la pequeña Virginia Cárdenas le dijeron que iba a ser la protagonista de «Flipante Noa», la nueva serie de Disney Channel que se estrena mañana (10.55), no se lo creía. Esta madrileña había logrado superar en un cásting a más de 200 chiquillos. «Mis padres no me querían decir que yo podía ser la protagonista para que fuera neutral y no me lo creyera», cuenta la niña que da vida a Noa, una chica de 12 años procedente de la Antártida, donde ha vivido desde que nació con sus padres, que llega a una escuela para apasionados del skate (monopatín). Le acompañará en su nueva aventura Kev, un pingüino animado muy aficionado a los disfraces al que solo ve Noa.

«Flipante Noa», que mezcla animación digital y acción real, es una de las producciones españolas más ambiciosas de Disney Channel: cuenta con un parque de skate creado específicamente para la serie y más de 300 niños como extras.

Esta coproducción con Disney Channel Italia, que por ahora consta de 20 episodios que se emitirán en ambos países, cuenta también con la participación de Sara Escudero. «Es mi primer papel como actriz y me he divertido mogollón. Me han dejado volver a ser niña, aunque interpreto el papel de la directora de este colegio. Me ha permitido ser una especie de Rottenmeier; pero en el fondo de buen corazón. Tengo un punto de histrionismo», bromea la cómica. «En esta serie también se habla de conciencia social, ecología, justicia, respeto a los demás y se enseña a no ser envidioso, entre otros temas. Además, pone en valor lo nuevo y lo antiguo. Esta serie me ha contagiado la ilusión de los niños y me ha permitido jugar con algo que no soy, y eso ha molado mucho», concluye Escudero, quien también ha compartido escenario con actores como Leo Rivera.