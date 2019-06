Actualizado 13/06/2019 a las 09:22

A pesar de que las tramas de «Juego de Tronos» se cerraron para siempre hace varias semanas, no hay dudas de que la serie de HBO es una de las más exitosas de la historia. No en vano, la ficción continúa en primera línea y cualquier contenido relativo a la misma suscita la atención de los millones de seguidores que «Game of Thrones» tiene repartidos por todo el planeta.

En ese aspecto, la presentadora Patricia Conde quiso sumarse este martes a la fiebre por «Juego de Tronos». Así, se «disfrazó» en su Instagram de Daenerys Targaryen, la protagonista femenina por excelencia de la popular ficción de HBO y a la que interpreta Emilia Clarke.

Lo hizo, probablemente, como parte de un «sketch» para «Dar cera, pulir #0», el programa que presenta junto a Ángel Martín y en el que ambos hacen una caricatura satírica de los contenidos de Movistar+. Lo hacen al más puro estilo «Sé lo que hicisteis», el espacio que ambos comandaron durante varios años en La Sexta.

Con «Juego de Tronos» en el catálogo de la plataforma, parece bastante probable que Martín y Conde vayan a «reírse» de la serie. «He echado ácido clorhídrico, encima de sulfato de sodio, no… de… cloro, no, no sé lo que era. Ha hecho una reacción que flipas… ha empezado a salir gas amarillo por ahí… y… fffff… vamos… que la he liao parda», escribió la presentadora en su perfil de Instagram, en el texto que acompañó a su fotografía caracterizada como la «khaleesi» y en el que aludió al famoso vídeo de aquella recordada socorrista que se hizo viral en 2008.

El parecido entre ambas fue reconocido incluso por personalidades del sector, como Cristina Pedroche. «Te pareces un montón. Tú más guapa, claro», escribió la exreportera de «Sé lo que hicisteis», donde compartió plató con Conde y Martín. También quiso opinar el cantante Rasel. «¡Brutal!», comentó en Instagram.