Natxo López, guionista: Trono para Tyrion Tyrion Lannister

—¿Qué va a pasar en el último capítulo de Juego de Tronos?

George R.R. Martin es un narrador clásico y eso me lleva a pensar que, en cierto modo, va a ser un final clásico, lo que no implica que tenga por qué ser convencional. Más allá del resultado de la batalla entre las huestes de Cersei y las de Daenerys y sus aliados, creo que lo que veremos es a Jon Nieve empujado a tomar una decisión trascendental que ponga fin a su viaje del héroe, y que seguramente tendrá un carácter agridulce, obligándole a renunciar a su felicidad personal en aras del bien común. Supondría apelar a esa idea de sacrificio que tenemos tan interiorizada en nuestra tradición cristiana. ¿Puede que tenga que acabar con la vida de Daenerys, que amenaza con convertirse en una tirana? Es una posibilidad que, dramáticamente, parece lógica. Pero precisamente porque parece lógica, es posible que se guarden un as en la manga para epatarnos con algo más sorprendente, a la vez que coherente.

—¿Quién muere y quién sobrevive?

Creo que mueren Cersei y Daenerys, y seguramente secundarios como Jaime, Varys, Yara Greyjoy, Euron, Ser Davos o El Perro (aventuro que en algún acto de valentía para salvar a Arya). Incluso, tal vez, Sansa, en el más que probable enfrentamiento que tendrá con Daenerys.

—¿Para quién es el trono?

Mi apuesta es que para el que menos destinado está a ello, de alguna manera, y a la vez el más preparado: TYRION. Creo que Jon, el legítimo heredero, se lo cederá. Pero no sé si estoy confundiendo mis predicciones con mis deseos.

—¿Quién se quedará al frente de Invernalia?

Sansa. O tal vez Jon, si ella muriera y él renunciara al Trono de Hierro.

—¿Quién ha sido el personaje por excelencia de esta temporada y por qué?

Hasta ahora, visto lo visto, creo que Arya se lleva la palma. Por la relevancia de sus actos, consecuencia de un larguísimo periplo que estaba sembrado desde hace varias temporadas. Ha cumplido su destino salvando a la humanidad, y se ha erigido como uno de los personajes femeninos más fuertes, originales y complejos (a la vez que Daenerys ha ido perdiendo rotundidad y carisma). Eso sí, todo apunta a que en los dos últimos capítulos va a tener mucha menos relevancia que otros protagonistas.

Pablo Rivero, actor: Jon Nieve reinará en Poniente

—¿Qué crees que va a pasar en el último capítulo de Juego de Tronos?

Sansa y Arya Stark matan a Khaleesi y, finalmente termina reinando Jon Nieve junto a ellas.

—¿Quién muere y quién sobrevive en «Juego de Tronos»?

Estoy seguro de que Arya, Sansa y Jon Nieve sobreviven.

—¿Quién se adueñará del Trono de Hierro?

Jon Nieve.

—¿Quién se quedará al frente de Invernalia?

También, Jon Nieve.

—¿Quién ha sido el personaje por excelencia de esta temporada y por qué?

Arya Stark, sin duda. Fuerte, independiente... igual que impidió que los caminantes blancos acabaran con ellos, creo que será clave para conseguir que Jon reine y que Khaleesi no sea un impedimento para ello.

Sara Antuña, guionista: Trono para Tyrion Lannister

—¿Qué crees que va a pasar en el último capítulo de Juego de Tronos?

Me da un poco igual, yo solo quiero que el Perro pueda matar a la Montaña y Arya pueda matar a Cersei. [Lo del Perro ya se ha cumplido, al menos]

—¿Quién muere y quién sobrevive?

Espero que mueran Cersei y la Montaña [Hecho]. Y también Jon, por desprenderse de Fantasma tan alegremente, que vergüenza debería darte, Jon Nieve. Espero que sobrevivan el Perro y Arya, y se dediquen a recorrer los Siete Reinos desfaciendo entuertos, pero no apostaría por ello, porque el Perro sigue en la lista de Arya. Como ahora se llevan bien, a lo mejor lo remata por piedad después de que el combate entre los Clegane finalice con la Montaña muerto y el Perro agonizante. Sansa sobrevivirá, Tyrion probablemente también, y no puede importarme menos lo que le pase a Daenerys.

—¿Para quién es el Trono de Hierro?

Ojalá para Tyrion, Varys y Samwell, que harían un triunvirato muy apañado. Pero se lo quedará Daenerys, probablemente. [Lo de Varys ya... poco probable]

—¿Quién se quedará al frente de Invernalia?

Sansa Stark.

—¿Quién ha sido el personaje por excelencia de esta temporada y por qué?

Brienne. Porque el momento en que Jaime la nombra caballero es el único realmente emocionante de toda la temporada.

Alba Lucío: Tyrion en Desembarco; Sansa, en el Norte

—¿Qué crees que va a pasar en el último capítulo de Juego de Tronos?

La verdad es que me tienen bastante despistada, porque llevo toda la temporada haciendo quinielas y no se están cumpliendo. Mi idea inicial era que en el Trono de Hierro acabaría una mujer (Daenerys o Sansa), pero a medida que va avanzando la temporada creo que esa opción va perdiendo fuerza. Al menos espero que nos sorprendan y que tengamos un final agridulce. Si algo le pido a esta serie es muertes y traición.

—¿Quién muere y quién sobrevive?

Mi apuesta sobre quién vive: Sansa, Tyrion, Arya, Bran, Brienne.

Mi apuesta sobre quién muere: Daenerys, Jon, Cersei, Jamie, Gusano Gris. Con el resto de personajes tengo dudas, y la verdad, no creo que a estas alturas le importe a nadie si Gendry o Sir Davos viven o mueren.

—¿Para quién es el Trono? ¿Quién se quedará al frente de Invernalia?

Voy a lanzarme a la piscina y voy a decir que Tyrion reina en Desembarco y Sansa en el norte. Así, a lo loco. Creo que Daenerys y Cersei perderán la vida (y la de unos cuantos de los suyos) luchando por el trono. Parece que según avanza la temporada nos están dibujando a una Daenerys obsesionada con su destino, incapaz de asumir que ya no es la heredera legítima y dispuesta a sacrificar vidas inocentes para cumplir su cometido. Una villana que podría acabar pareciéndose mucho a Cersei. Y hablando de la villana por excelencia, dudo mucho que sólo por su embarazo vaya a renunciar al trono, aunque pueda sentirse tentada.

Sobre sus muertes, creo que sería muy interesante que alguna de las dos muriese a manos de su amado. Y sin ellas, el trono sería para Jon. Pero me niego a creer que Jon resucitó para ser rey. En todo caso, tal vez para evitar una masacre o facilitar el ascenso al trono de un rey que traiga paz y prosperidad, y creo que morirá cumpliendo esa misión. Y muerto Jon nos queda un personaje que jamás ha sido un villano, que ha tenido un recorrido largo y muy interesante, con experiencia en el poder pero sin deseos de grandeza, templado e inteligente, y capaz de ganarse la simpatía del pueblo (y de los espectadores): Tyrion. Sansa también tiene papeletas, pero alguien debe gobernar en el norte. Ha quedado clara la complicidad de estos dos personajes a lo largo de la serie y podrían formar un buen gobierno «de coalición» o incluso una buena pareja.

No sé si es lo que pasará, pero sí lo que me gustaría. Cualquier cosa menos ver a Daenerys o a Jon reinando, por favor.

—¿Quién ha sido el personaje por excelencia de esta temporada y por qué?

Pues me temo que esta temporada tenemos a Jon hasta en la sopa. No es un personaje que deteste, pero nunca ha sido de mis favoritos. Nos llevan temporadas vendiendo que es el gran héroe de la serie... y bueno, como héroe da la talla, pero es que en general los héroes suelen ser aburridos. Daenerys también está teniendo mucho protagonismo, pero en este sentido me gusta la línea que están dibujando con ella: ya no es esa heroína de las clases bajas, dispuesta a quedarse atrás liberando al pueblo oprimido. No. Ahora tiene el trono muy cerca y empieza a inquietarse y tal vez a corromperse. Y echo en falta a Cersei, la verdad. No sé si su muerte tendrá el impacto deseado después de haber estado bastante ausente a lo largo de la temporada. Porque la matarán, ¿no?

Javier Santamarta, polítologo y divulgador histórico: Jon mata a Daenerys

—¿Qué crees que va a pasar en el último capítulo de Juego de Tronos?

Primero, creo que Cersei no ha muerto. No tengo claro cómo será su final, pero será más real que lo que hemos visto. Sobre Jon, no tengo claro que acabe como rey en el Norte, creo que los guionistas nos van a sorprender en este sentido.

—¿Para quién es el Trono de Hierro?

Me encantaría ver a Tyrion Lannister sobre el Trono de Hierro, no sé si sería algo muy tópico pero, desde luego, sería un final muy diferente. Sinceramente, no veo a Sansa Stark en el Trono pero sí en el Norte. Jon podría matar a Daenerys Targaryen e irse más allá del muro, con el pueblo libre. Está cansado de los últimos acontecimientos y le da igual todo, así que dudo que quiera convertirse en Rey. Matará a Daenerys y se irá más allá del Muro.

—¿Quién ha sido el personaje por excelencia de esta temporada y por qué?

He disfrutado muchísimo con la trama entre los Stark y los Lannister, incluso el padre de Tyrion, Jaime y Cersei me llamaba la atención. Creo que, entre todos, me quedaría con Cersei Lannister, aunque también con Tyrion, un personaje entrañable que, a pesar de ser un cínico y un borracho, nos ha terminado enamorando.

Javier Marcos, experto en «Juego de Tronos» y uno de los responsables del Podcast de Hielo y Fuego

—Aunque Javier Marcos reconoce no querer entrar en especulaciones sobre lo que ocurrirá en el último capítulo de «Juego de Tronos», si revela un posible final que descolocaría a más de un seguidor de la serie:

«Me gustaría que no hubiera Trono de Hierro. Que haya Siete Reinos independientes, cada uno con su rey. Creo que la serie se guarda una gran escena bajo la manga, y estaría bien que fuera la del Trono en ruinas».

Fernando Guallar, actor. Oda a los Lannister

«Como buen Lannister que he sido durante las ocho temporadas creo que, lamentablemente, un Stark acabará ocupando el Trono de Hierro. En este impredecible final me lo apuesto todo a Arya asesinando a Daenerys con la ayuda de todo lo aprendido de los Hombres sin Rostro y a Sansa o a Jon Snow sentados en el Trono.

Tengo mucha curiosidad por saber cuál será la última secuencia de toda la serie porque estoy seguro de que volverá a sorprendernos; ojalá un último (y merecido) plano del mejor personaje de la serie: Cersei Lannister».