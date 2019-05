Actualizado 19/05/2019 a las 23:47

Quedan apenas unas horas para el final definitivo de «Juego de Tronos». Son muchas las incógnitas que quedan por resolver en los ochenta minutos que durará este último envite, que deberá resolver todos los entuertos pendientes de ese perfecto rompecabezas que es la exitosa serie de HBO y que se emitirá a las 3.00 de la madrugada de este domingo al lunes, en Movistar Series y a través de la plataforma de HBO.

El capítulo definitivo de la ficción estará dirigido por sus creadores, David Benioff y D. B. Weiss, que solo han estado al frente de dos episodios con anterioridad en toda la historia de la serie (el último, en 2014, que fue el primero de la cuarta temporada). En él, se desvelará el destino final de Daenerys Targaryen, Jon Nieve, Sansa Stark, Tyrion Lannister y compañía tras la brutal embestida de la primera contra Desembarco del Rey, capital de los Siete Reinos. Así lo revela la sinopsis oficial del capítulo en IMDb. «Tras el devastador ataque al Desembarco del Rey, Daenerys debe enfrentarse a los sobrevivientes». Antes del episodio definitivo, no obstante, hay varias cosas que todo seguidor de la serie debe recordar:

Los últimos movimientos de Daenerys Targaryen

El ataque de Daenerys y sus tropas contra el ejército de Cersei Lannister fue tan exitoso que las huestes de la segunda claudicaron antes de lo esperado. Pero en ese instante, con las campanas tañendo, la «khaleesi» se dejó llevar por la ira y decidió masacrar Desembarco del Rey, capital de los Siete Reinos. Un movimiento que dio la razón a Varys acerca de Daenerys y la «Locura de los Targaryen» y que dejó atónitos a Jon Nieve, Davos Seaworth, Tyrion Lannister, Arya Stark y compañía, que ahora deberán hacer frente a la nueva realidad.

El derecho al trono de Jon Nieve... que no quiere gobernar

A pesar de que parece el heredero legítimo al Trono de Hierro, Jon Nieve (o Aegon Targaryen Jr.) no quiere el poder. Lo ha dejado claro por activa y por pasiva: su reina es Daenerys y es a ella a quien debe lealtad, aunque los últimos actos de la «khaleesi» podrían cambiarlo todo. Con el otrora bastardo de Ned Stark por delante de Dany en la línea de sucesión, son muchas las voces que claman en favor de un gobierno dirigido por Jon desde el Trono de Hierro. El joven sigue desoyendo los cantos de sirena, pero su sentido del deber parece más fuerte que nunca tras la masacre provocada por Dany. ¿Intentará derrocar a la Rompedora de Cadenas? Y, en caso de hacerlo... ¿asumirá el poder, o volverá al Norte? ¿Irá a Invernalia? ¿Retornará más allá del muro, «al auténtico Norte», con Tormund, Fantasma y compañía? ¿Refundará la Guardia de la Noche?

La profecía de Melisandre

Si hay un personaje que no parece perdonar el genocidio de Daenerys, esa es Arya Stark. La pequeña asesina vivió la masacre en sus propias carnes y estuvo a punto de morir en reiteradas ocasiones. Quedó atrapada por el gentío y el horror, fue arrollada tras la caída de un campanario y pareció incluso haber sido calcinada por Drogon, pero una y otra vez salió adelante, hasta que consiguió huir a lomos de aquel caballo blanco. Ahora, no cabe duda de que la hija de Ned Stark desea acabar con Daenerys, por lo que conviene acordarse de aquella profecía que le lanzó la bruja Melisandre en la tercera temporada. «Veo una oscuridad en ti. Y en esa oscuridad, unos ojos que me miran fijamente. Ojos marrones, ojos azules, ojos verdes. Ojos que cerrarás para siempre». Los primero, claro está, se refieren a los de Meryn Trant y Walder Frey. Los segundos, al Rey de la Noche, mientras que los verdes bien podrían ser los de Dany. O también los de Meñique, al que aniquiló en la pasada temporada.

El destino de Gusano Gris

No hay dudas de que Gusano Gris es el aliado más fiel (por no decir el único) que le queda a Daenerys en «Juego de Tronos». Su lealtad hacia la «khaleesi» es tan real como lo es su aversión hacia Jon Nieve, al que se ha enfrentado en varias ocasiones en esta última temporada. Por ello, no sería de extrañar que, si Jon o Arya se rebelasen contra Daenerys, Gusano Gris respondiese por su «mhysa». La seguridad de Dany parece lo único que preocupa ahora al líder de los Inmaculados, que ha perdido a Missandei y a algunos de sus mejores amigos, como Jorah Mormont y Qhono.

El rechazo del Norte hacia Daenerys

Ya lo dijo la malograda Lyanna Mormont al principio de esta octava y definitiva tanda de capítulos y lo recuerda Sansa Stark cada vez que tiene ocasión. El Norte no quiere a Daenerys como reina, sino que anhela a Jon Nieve en el Trono de Hierro. O en su defecto, a alguno de sus afines, como Arya, la propia Sansa o incluso Bran Stark, el favorito al Trono de Hierro según las casas de apuestas.

Las cartas de Varys... y su traición

Antes de morir calcinado por Drogon y mientras trataba de envenenar a Daenerys, Lord Varys tuvo tiempo de enviar varias misivas a algunos de los reinos de Poniente, en las que aseguraba que Jon Nieve era «el heredero legítimo al Trono de Hierro». Cuando las cartas lleguen a su destino, se posicionarán las casas más importantes en favor del exbastardo? En este sentido, hay que recordar que aunque Dany ejecutó a Varys, dejó viva a la pequeña Martha, la joven cocinera de la «khaleesi» que, por orden del eunuco, intentó emponzoñar la comida de la Romperdora de Cadenas.

Aliados inesperados

Como «Juego de Tronos» nunca deja de sorprender, hay que recordar a varios personajes que en su momento fueron claves en la serie pero que llevan un tiempo alejados de ella. Son los casos de Daario Naharis, Jaqen H'ghar, Meera Reed, Edmure Tully o la sacerdotisa roja Kinvara, que podrían reaparecer en el último episodio de la serie de HBO para decantar la balanza hacia uno u otro lado.