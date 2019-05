Guerra abierta por el final de «Juego de tronos»: ¿Cuándo caduca un spoiler?

Actualizado 20/05/2019 a las 19:40

Cada lunes, desde hace ya seis, lo primero que hago cada mañana es huir de Twitter, Facebook e Instagram y silenciar los grupos de Whatsapp más televisivos con una misión casi imposible: evitar cualquier «spoiler» (destripe para los clásicos) de la última temporada de «Juego de Tronos». Trato de no conocer ni un mínimo detalle del argumento hasta el «prime time», mi momento elegido para disfrutar el capítulo que se emite la madrugada del domingo. Solo pido unas veinte horas de margen, pero en la era de la inmediatez y las plataformas, para muchos seguidores del mayor fenómeno televisivo de los últimos años, que acabó ayer, esto es un mundo. El debate está servido: ¿Cuándo caduca un «spoiler» en un momento en el que cada espectador es su propio programador?

Esta es la pregunta que realizamos a los directivos de las grandes cadenas especializadas en series en la última entrega del Festival de Series de Movistar+. Entonces, había respuestas para todos los gustos. «Los spoilers cada vez caducan antes, como los alimentos», bromeaba Daniel González, director general de Turner. «Yo diría que no caducan nunca. Mi madre siempre me contaba detalles de películas clásicas que yo aún no había visto, y yo creo que hay joyas que tienes que descubrir tú solo», añadió entonces Manuel Gil, su homólogo en Viacom.

Otros, como Almudena Ledo, directora de Cosmompolitan TV, cifran en dos meses el tiempo límite que hay para poder comentar libremente una serie de televisión. «Viendo la cantidad de series que tenemos y los seriéfilos que hay, yo no les daría más de siete días, los mismos que se tienen en cuenta para el consumo en diferido», zanja Daniel Pérez (Fox), el más rápido. Los más cautos, como Manuel Balsera (AMC) creen que depende de tu interlocutor: «Están definitivamente caducados cuando lo desvelas y la gente te mira pensando qué pringao, como si ya lo supiera».

Lo malo de esta última opción es que corres el riesgo de desvelar más de la cuenta y convertirte en ese amigo del que todo el mundo huye tras un gran estreno.