Guía de series en septiembre, el mes de la vuelta a la rutina

Tras el parón estival, ahora que vuelve la rutina y los días se acortan las plataformas y cadenas sacan su artillería pesada aprovechando que el consumo televisivo retoma sus niveles habituales. Las vacaciones se terminan, las playas se vacían y vuelven los largos maratones de series en el salón de casa. Y los seriéfilos tendrán no pocos motivos este septiembre para quedarse colgados de la pantalla recuperando el tiempo perdido durante el verano.

La primera semana del mes se estrena la prometedora segunda temporada de «Mayans M.C», el spin off de «Sons of Anarchy». A mediados de mes Filmin trae a España la archipremiada «El tiempo de la felicidad», una serie basada en hechos reales que narra el hallazgo que cambió Noruega para siempre. En Sky podrá verse «Notre Dame: La increíble carrera contra el infierno», un documental de National Geographic sobre el trágico incendio en la catedral parisina. Netflix intenta darle un nuevo giro el género policiaco con «Criminal», una serie de doce capítulos que transcurre íntegramente en una sala de interrogatorios. Aquí repasamos los mejores estrenos que nos depara el mes de la vuelta al cole.

1-8 septiembre

Inaugura el calendario «Juda», en Dark, una ficción israelí sobre vampiros en la que el humor negro se entremezcla con los sustos propios de estas producciones. El lunes 2 de septiembre Paramount Network tendrá doble estreno. El primero de ellos es «Los misteriosos asesinatos de Miss Fisher», una ficción ambientada en los años veinte que sigue de cerca a una seductora detective privada australiana que lucha contra las injusticias usando su revólver y su afilado ingenio. El mismo día llegan a Paramount nuevos episodios de «Alice Nevers» plagados de incomprensibles asesinatos, pistas que nunca son lo que parecen, muchos secretos y una complicidad entre la jueza y el policía que excede lo estrictamente profesional. En Antena 3, «Pequeñas coincidencias», la serie de Javier Veiga y Marta Hazas de la que ya se ha confirmado una seguna temporada. Sundance TV estrena el thriller belga «La tregua».

Filmin estrena el martes «Back to life», de los productores de la alcamada «Fleabag». La segunda temporada de «Mayans M.C», el spin off de «Sons of Anarchy», es el otro gran estreno de la primera semana de septiembre. El día 4 estará disponible en HBO un nuevo episodio de esta trama en la que EZ intenta reconciliarse con su hermano mientras busca la verdad sobre la muerte de su madre.

El primer viernes de septiembre llega a Netflix la segunda temporada de «Élite», el oscuro drama adolescente que, tras su estreno el pasado mes de octubre, se convirtió en una de las series más maratoneadas de la plataforma.

9-15 septiembre

La segunda semana del mes llega cargada de series. El lunes, 9 de septiembre, AXN estrena «L.A.'S Finest», el spin-off de «Dos policías rebeldes» protagonizado por Jessica Alba. El mismo día, vuelve a AMC «Ransom». El martes 10 HBO presenta la tercera temporada de «The Deuce. Las crónicas de Times Square», una serie protagonizada por James Franco y Maggie Gyllenhaal ambientada en la California de mediados de los ochenta: SIDA, delincuencia y mucha fiesta. También se estrena en Filmin «El tiempo de la felicidad», la serie ganadora de los premios a Mejor Guion y Mejor Música en el Festival de Cannes. La trama gira en torno al descubrimiento de un yacimiento petrolífero en la costa noruega que cambió para siempre el rumbo del país nórdico. A Cosmo llega, también el 3 de septiembre, la tercera temporada de «Jamestown».

El jueves 12 se estrena en Netflix la miniserie «The I-Land» que trata sobre un grupo de desconocidos que de pronto se despiertan en una isla sin saber quiénes son ni cómo han llegado allí. Al día siguiente, también en Netflix, estará disponible «Inconcebible», un apasionante drama basado en hechos reales sobre una mujer acusada de mentir sobre una violación. También el día 13 se estrenan en Amazon la serie documental «El corazón de Sergio Ramos», la serie de animación «Undone», el último proyecto de Raphael Bob-Waksberg, creador de «BoJack Horseman» y la segunda temporada de «Mr. Inbetween», en HBO.

El fin de semana culmina con la tercera tanda de capítulos de «Room 104» en HBO y el estreno en Sky de «Notre Dame: La increíble carrera contra el infierno», un documental de National Geographic que revela el minuto a minuto de la labor de los miembros de la Brigada de Bomberos de París para preservar la Catedral de Notre Dame.

16-22 septiembre

La cosecha de estrenos de la tercera semana del mes será bastante escueta. Televisión Española estrena el lunes «Mercado central», su nueva apuesta para las tardes. Sky presenta el día 17 «Temple», una historia sobre una clínica clandestina situada en una estación de metro abandonada en Londres. Un thriller de ocho episodios con una trama en la que Daniel, interpretado por Mark Strong, comprobará hasta dónde está dispuesto a llevar su falta de escrúpulos morales. El mismo día llega a TNT la sexta temporada de «Younger». El 19 de septiembre, jueves, Sundance TV estrena «Keeping Faith», un thriller que cautivó a los espectadores en la BBC.

A Fox llega el día 20 la novena temporada de «American Horror Story». Ese mismo día, Netflix presenta «Criminal», una original propuesta para recuperar el vigor del género policiaco. El creador de la serie es George Kay, responsable también de «Killing Eve», que ha apostado por una especie de thriller psicológico de doce capítulos que transcurre íntegramente en una sala de interrogatorios. La serie está dividida en cuatro partes de tres capítulos, y cada una de ellas ha sido grabada por equipos de un país diferente: Francia, España, Alemania y Reino Unido.

23-30 septiembre

La última semana de septiembre arranca con el estreno, el lunes 23, de la serie documental «Champion en serie: Raphael Varane», un repaso a la trayectoria personal y deportiva del futbolista. Ese mismo lunes en Nickeleodeon se presenta la cuarta temporada de «Una casa de locos». Un día después HBO pone a disposición de sus usuarios la duodécima temporada de «The Big Bang Theory», emitida previamente en TNT y Neox; y National Geographic emite «The hot zone», una serie sobre el origen del ébola basaso en el libro homónimo de Richard Preston.

El miércoles 25 en Movistar se presenta la quinta y última temporada de «Ballers», en la que una estrella retirada del fútbol interpretada por «La Roca» se reconvierte en representante de futbolistas con el objetivo de revivir el éxito del pasado.

El 26 de septiembre se estrena en Netflix «October Faction», la adaptación del cómic homónimo protagonizado por dos cazadores de monstruos neoyorquinos que intentan ocultarle su identidad a sus vecinos. También el 26 se empieza a emitir en HBO «Stumptown», un drama criminal basada en una saga de cómics.

Un día más tarde en la misma plataforma se presentará «The Politician», una comedia en la que Gwyneth Paltrow encarna a una madre cuyo hijo adolescente aspira a ocupar la Casa Blanca, y «El Espía», una miniserie en la que Sacha Baron Cohen da vida a Eli Cohen, el espía del Mossad que estuvo infiltrado en Siria en la década de los sesenta.

También el día 27 Sky incorpora a su catálogo la dieciseisava temporada de «Anatomía de Grey», mientras que Comedy Central hace lo propio con la temporada vigésimo tercera de «South Park». Un día después Movistar estrenará «Transparent», una película musical que clausura la serie del mismo nombre después de que Jeffrey Tambor, el actor protagonista, fuese despedido tras haber sido acusado de acoso sexual. HBO presentará el día 30 «El padrino de Harlem», que cuenta la historia del mafioso Bumpy Johnson y su alianza con el predicador radical Malcolm X. Para cerrar el mes se estrena «Dystopia» en XTRM y la tercera temporada de «Stan Against Evil» en AMC.

Series españolas

En el capítulo de las series nacionales arranca la temporada Antena 3 presentando «Pequeñas coincidencias» el lunes día 2. Esta comedia romántica dirigida por Javier Veiga cuenta con ocho capítulos de cincuenta minutos y en su reparto aparecen nombres como Marta Hazas, Juan Ibáñez, Mariano Peña, Alicia Rubio, Unax Ugalde o Xosé Touriñan. Marta y Javi, los dos protagonistas, llevan vidas muy diferentes pero paralelas al mismo tiempo. Ninguno de los dos tiene la intención de complicarse la vida con nada, mucho menos siendo padres, pero una serie de acontecimientos cambian radicalmente su perspectiva.

Telecinco, por su parte, tiene por delante un mes con un largo catálogo de nuevas series, aunque todavía no tienen fijada una fecha de estreno. Próximamente se emitirá «Madres», una ficción sobre el día a día en el área de Pediatría y Maternidad de un hospital que cuenta con actrices como Belén Rueda, Aída Folch, Rosario Pardo o Carmen Ruiz. Otra de las novedades del canal de Mediaset es «Caronte», un drama policiaco con Roberto Álamo como protagonista. Su tercera y última novedad será «Desaparecidos», una serie sobre una brigada policial que se dedica a buscar a personas que se esfuman sin dejar rastro. Además, Telecinco emitirá a lo largo de septiembre nuevos episodios de «Señoras del (h)AMPA», «La que se avecina» y «Vivir sin permiso».