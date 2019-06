Actualizado 17/06/2019 a las 12:51

A lo largo de las ocho temporadas de «Juego de Tronos» hemos visto distintas facetas de Cersei Lannister, quien, sin duda, se ha hecho con el título de la villana más despiadada de la ficción (lo sentimos, Daenerys). Como ya la describió Clive James en «New Yorker», Cersei Lannister es «una bella expresión de terror arbitrario, que combina la gracia bien proporcionada con el mal ilimitado en la medida justa para asustar a un hombre y dejarlo indefenso ante el deseo».

[¡Cuidado! Este artículo contiene spoilers del final de «Juego de Tronos»]

La interpretación de Lena Headey nos ha permitido comprender la tiranía como un arte seductor. Pudimos ver como sus encantos tortuosos atraían a sus aliados para después destruirlos lentamente. Sin embargo, en la última entrega de «Juego de Tronos» su papel fue, aunque crucial, bastante simple. La regente de los Siete Reinos se dedicó a esperar en la Fortaleza Roja a que su máxima adversaria, Daenerys Targaryen, urdiera un plan que ella esperaba sofocar con sus tropas.

Tan solo vimos a Cersei en su máximo esplendor durante la ejecución de Missandei por La Montaña. Durante la revancha de la Madre de Dragones, en la quema de Desembarco del Rey, Cersei se dedicó a observar el fuego a través de la ventana y, en última instancia, a escapar con una copa de vino en la mano.

«Juego de Tronos» ni siquiera nos proporcionó la esperada venganza de Arya Stark, quien si pudo terminar con el Rey de la Noche. «Invertí como espectador y tengo mis personajes favoritos. Y tengo algunas de mis propias quejas. Pero todavía no me he sentado borracha con David (Benioff) y Dan (Weiss)». ¿Qué le dirá cuando se tome esa copa? «Diré que quería una muerte mejor».

Cersei y Jaime Lannister, en la temporada final de «Juego de Tronos» -HBO ESPAÑA

Cersei Lannister murió aplastada por el lugar que tanto había defendido y abrazada a su eterno amante Jaime (Nikolaj Coster-Waldau). «Obviamente sueñas con tu muerte», dice. «Podías irte de cualquier manera en ese show. Así que estaba un poco destrozada. Pero creo que no pudieron haber complacido a todos. Sin importar lo que hicieran».

Tras el final anticlimático, fueron muchas las noticias que recibimos de actores que afrontaron una situación difícil. Como Kit Harington, quien interpretó a Jon Snow. El actor emitió un comunicado confirmando que se había registrado en una rehabilitación de lujo en Connecticut. Headey no sufrió tal síndrome de estrés postdramático.

La actriz todavía está en contacto con muchos de lo que ella llama los «Throners». «Estamos todos en un grupo gigante de WhatsApp que se acumula diariamente», comenta. Pero «las cosas terminan y sigues adelante».