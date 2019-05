Actualizado 04/05/2019 a las 20:04

[¡Atención! ¡Este texto contiene «spoilers» de los tres primeros capítulos de la octava temporada de «Juego de Tronos»! ¡Lea bajo su propia responsabilidad!]

La Gran Guerra de Invernalia de «Juego de Tronos» se cobró las vidas de varios personajes principales de la aclamada serie de HBO. Además del Rey de la Noche y sus Caminantes Blancos, Edd Tollett (Ben Crompton), Lyanna Mormont (Bella Ramsey), Beric Dondarrion (Richard Dormer), Lady Melisandre (Carice van Houten), Qhono (Staz Nair) y gran parte del ejército de dothrakis e Inmaculados perecieron en la contienda, aunque no fueron los únicos.

La batalla también se llevó por delante a dos de los protagonistas de la serie cuando el capítulo ya agonizaba. Theon Greyjoy (Alfie Allen), que lleva en la ficción desde sus inicios, murió con honor al enfrentarse al Rey de la Noche para defender a Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright), solo minutos antes de que los Caminantes Blancos asesinasen a Ser Jorah Mormont (Iain Glen), que, fiel a sus principios, se sacrificó por su «khaleesi», Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

Jorah llevaba siendo el más fiel consejero de Daenerys desde que arrancó «Juego de Tronos» hace ocho temporadas. Su devoción hacia la joven era tal que llegó a enamorarse de ella, en una relación muy bonita, pero que nunca fue más allá de lo platónico.

Ambos, no obstante, tuvieron varias idas y venidas. Especialmente, cuando Daenerys se enteró, de boca de Sir Barristan Selmy (Ian McElhinney) de que Jorah la había traicionado tiempo atrás, cuando la espiaba para Lord Varys (Conleth Hill) por orden del Rey Robert Baratheon (Mark Addy). Entonces, la «khaleesi» decidió desterrar a Jorah, que pese a ello supo cómo ganarse su perdón. En su Odisea por lograr redimirse, el Caballero contrajo la psoriagrís, aunque Sam Tarly (John Bradley) consiguió curarle.

La devoción de Jorah por Daenerys era tal que «El Ándalo» no podía perecer de otra manera que no fuera muriendo por su «khaleesi». En la batalla contra los Caminantes, defendió a la joven hasta la saciedad y falleció atacado por los muertos, aunque no exhaló su último aliento hasta que no puso a Dany a salvo.

A pesar de todo lo sucedido entre ambos, la relación entre Daenerys y Jorah ha sido una de las más bonitas en la historia de los Siete Reinos. También fuera de la pequeña pantalla, pues Emilia Clarke e Iain Glen se han hecho grandes amigos en la vida real. Así lo ha confirmado la propia actriz en su cuenta de Instagram, donde colgó un tierno mensaje para despedirse de Jorah y Glen. «Simplemente eres el mejor. Mejor que todos los demás. Mejor que nadie que haya conocido», publicó Clarke, en un solemne texto que acompañó a una foto de ambos, que suma a su vez más de 5,4 millones de «Me gusta». La publicación, así las cosas, se ha convertido en una de las más exitosas del Instagram de la intérprete.