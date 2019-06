El largo viaje de «Dime quién soy» del papel a la pantalla

Actualizado 12/06/2019 a las 21:21

El próximo lunes, Irene Escolar, bajo las órdenes de Eduard Cortés, pronunciará sus primeras palabras como Amelia Garayoa, la protagonista de «Dime quién soy», adaptación televisiva del superventas de Julia Navarro que repasa los grandes acontecimientos del siglo XX, desde el alzamiento franquista hasta la caída del Muro de Berlín, a través de la extraordinaria vida de esta mujer. Su periplo vital, lleno de intrigas, amores y desamores, es casi comparable al largo viaje que ha experimentado su novela del papel a la televisión. El productor José Manuel Lorenzo compró los derechos del libro hace seis años, y ha tardado más de dos en desarrollarlo, con distintos guionistas, para Movistar+, quien planea estrenar los nueve capítulos de la serie a finales del 2020.

«He sido difícil, no sé cómo me han aguantado, han tenido una paciencia y una sensibilidad infinita. Pero es difícil para un escritor ver que su criatura se va a otro sitio», confiesa Julia Navarro. «He sido especialmente pesada porque pensaba en mis lectores», añade la escritora, reacia en un principio a llevar sus textos a la pantalla.

Sin embargo, reconoce, le convenció la pasión que José Manuel Lorenzo mostró por el proyecto hace más de seis años. «Me he leído el libro siete veces, tengo una libreta llena de anotaciones», bromea el responsable de DLO. «Julia ha rechazado proyectos internacionales, ofertas incluso mejores que la mía, lo que me ha obligado a no relajarme». Hace dos años, Lorenzo vio en Movistar+ al socio perfecto para convertir «Dime quién soy» en una superproducción. En un principio, la responsabilidad de liderar esta producción recayó en el director Fernando González Molina. «Su trabajo estaba muy bien, pero su mirada estaba más alejada del libro y necesitábamos una visión muy fiel a la novela», explica Domingo Corral, director de ficción de Movistar+. «Hay que ser valientes para rehacer las cosas», apunta Lorenzo.

Cuando dieron con Eduard Cortés y su guionista habitual, Piti Español, todo encajó. «Me leí la novela, y empezamos casi desde cero. El funcionamiento es el que he seguido siempre, pienso lo que quiero contar, hago una estructura dramática y Piti se encarga de guionizarlo», cuenta Cortés. «Empatizo mucho con Julia Navarro, porque es verdad que las adaptaciones tienen mala fama y entiendo que eso a un autor le genera angustia. Por eso, cuando había algo que no le gustaba lo cambiábamos. Yo no quiero imponer nada, sino hacer su libro», añade el director.

En varios idiomas

Irene Escolar que también aportó su visión sobre los guiones, también fue una apuesta personal de Navarro. «Cuando me preguntaron hace años si me imaginaba a alguien en el papel de Amelia respondí que a Irene Escolar. Y ni la conocía. Ella es una garantía, una mujer llena de talento, sensibilidad e inteligencia», subraya la autora. Oriol Pla (Pierre), Pablo Derqui (Santiago) y los actores internacionales Pierre Kiwitt (Max), Will Keen (Albert James), Maria Pia Calzone (Carla) y Stefan Weinert (Jurgens) –que mantendrán algunos diálogos en sus idiomas originales– completan el reparto de esta serie cuyo rodaje se prolongará hasta enero en distintas localizaciones de Budapest (Hungría), Madrid y Alicante. «Cuando coincidí con Julia en unos premios hace dos años me preguntó si me podía enviar su novela. La devoré. Pensé que era el típico proyecto que acaba haciendo Natalie Portman o Keira Knightley. Por eso tengo que agradecer a Julia confiar en mí para emprender esta vida paralela», cuenta Escolar, que interpretará a Amelia incluso a sus 80 años.