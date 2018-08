Eva Longoria producirá el capítulo piloto de la adaptación estadounidense de «La embajada»

Actualizado 08/08/2018 a las 11:31

Eva Longoria –la que fuera una de las protagonistas de la serie «Mujeres desesperadas»– ejercerá como productora ejecutiva de la adaptación internacional de «La embajada», ficción de Antena 3 emitida en 2016 y producida por Bambú Producciones («Fariña»). Según adelanta «Deadline», es la cadena de televisión ABC («Anatomía de Grey», «The good goctor») la que ha dado «luz verde» al proyecto. Junto a Longoria también figura el nombre de su guionista Ilene Chaiken, productora ejecutiva de «Empire» y creadora de «The L Word», la mítica ficción sobre un grupo de amigas homosexuales. El nombre provisional de este «remake» será «The Ambassador» (en español «El embajador» o «La embajadora»).

La versión española fue protagonizada por Belén Rueda, mujer del embajador de España en Tailandia (Abel Folk), del que ella misma sospecha que puede estar involucrado en corruptelas políticas. Asimismo, su protagonista femenina se ve inmersa en un triángulo amoroso junto a su hija –interpretada por Úrsula Corberó antes de aterrizar en «La casa de papel»– y su yerno (Chino Darín). Aunque con cierto trasfondo político, «La embajada» continuó la estela «telenovelesca» de otras series de Bambú como «Gran reserva» y «Gran hotel».

La futura adaptación estadounidense –en caso de que el primer episodio guste a estudio y cadena– cambiará Filipinas por Francia. Asimismo, mientras que en la versión original la premisa (en forma de «flashforward») era la detención del embajador, «The Ambassador» presentará su muerte en un inusual accidente de lancha montora (¿Quién dijo «Riviera»?)

Será entonces cuando su tercera mujer, mucho más joven y menos cualificada, tendrá que reemplazarle como embajadora; un reto profesional que compaginará con la convivencia con la familia de su difunto marido, de cuya muerte empezará a sospechar que no fue accidental. Según informa «Deadline», la adaptación también se adentrará en los bajos fondos de los diplomáticos.

Actriz reconvertida en productora

Demian Bichir y Rosalyn Sánchez en la adaptación estadounidense de «Gran hotel» - ABC

Otra serie de Antena 3 y Bambú Producciones que llegará durante la primavera de 2019 al canal estadounidense ABC es «Gran hotel», también producida por Eva Longoria. De hecho, la actriz visitó el rodaje de «Velvet Colección» en San Sebastián de los Reyes (Madrid) durante el verano de 2017, interesada en la forma de trabajar de la productora fundada por Ramón Campos y Teresa Fernández-Valdés. Longoria ya fue proctora ejecutiva de la serie «Criadas y malvadas». «Grand hotel» cambiará el frío cántabro de principios del siglo XX por el calor de la actual Miami. La nueva ficción estará protagonizada por personajes hispanos.

Marca España

Debra Messing fue la versión norteamericana de Laura Lebrel - ABC

«Gran hotel» y «La embajada» no son las primeras producciones españolas en cruzar el charco en forma de «remake». De hecho, la miniserie de Antena 3 «Cuéntame un cuento» (2014) –una reinterpretación moderna de cuentos infantiles– contará con su propia versión norteamericana el próximo octubre en la plataforma de vídeo bajo demanda CBS All Access.

«Aquí no hay quien viva» no pasó del episodio piloto y de «Motivos personales» no se volvió a saber después de comunicar que la productora de Ellen Pompeo («Anatomía de Grey») quería adaptarla. Pero si hay una adaptación que sí logró emitirse, aunque por solo dos temporadas, fue la de «Los misterios de Laura», protagonizada por Debra Messing. Otro ejemplo: una sola temporada de 13 episodios duró el «remake» de «Pulseras Rojas», protagonizado por la oscarizada Octavia Spencer.