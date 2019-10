«“Malaka” es rompedora y no infantiliza a la audiencia»

Actualizado 21/10/2019 a las 00:39

«El personaje es como una cebolla, tiene muchas capas». Así definió Marc Vigil, director de «Malaka», a Monzón, papel que interpreta el actor Alejandro Casaseca. «Como actor es maravilloso interpretarlo, porque tiene dos caras. Es un tipo que habla poco; pero cuando toma una decisión no te gustaría tenerlo delante. Piensa más de lo que parece», añade. Sus aventuras, como las del resto de personajes de este thriller malagueño, llegan esta noche (22,45. La 1) a su fin.

«La audiencia se va a quedar con ganas de más. Me encantaría que continuara, ya que la serie me gusta como actor y como espectador», reconoce. Aunque cerca de 1,2 millones de personas (8-9% de cuota de pantalla) se han mantenido fieles a la cita semanal, «Malaka» es, junto con «Estoy vivo», una de las series que más crece en diferido: más de un 20%, según un informe publicado por Geca. «“Malaka” ha contado con una audiencia fiel. La gente que empezó a verla no nos ha abandonado y ante la llegada del capítulo final piden más. Estamos ante una ficción rompedora que no infantiliza a la audiencia. Supone una madurez en las producciones que muestra la realidad sin filtros. Es una trama local; pero una historia global», reflexiona Casaseca.

En su filmografía aparecen títulos como «Hermanos», «El Internado» o «Rec2». En muchas de ellas le ha tocado ser «el malo de la película». «Me encantan los personajes, cuanto más complicados mejor. Es un maravilloso reto hacerte preguntas que normalmente no te haces y mostrar un lado oscuro que yo no haría como persona», admite. Para contrarrestar esta imagen, Alejandro Casaseca está apunto de estrenarse en cine la comedia romántica «Salir del ropero». También es un gran defensor de los cortometrajes, donde se hacen «pequeñas grandes joyas». De hecho, será miembro del jurado en la presente edición de Fibabc(Festival Iberoamericano de Cortometrajes de ABC).