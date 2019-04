Marvel y contenido deportivo, principales víctimas de Netflix en abril

Actualizado 02/04/2019 a las 13:08

Este mes Netflix dejará de tener en catálogo algunos contenidos interesantes. Si bien es cierto que abril es un mes de grandes estrenos, con platos fuertes como «Las escalofriantes aventuras de Sabrina», «El imperio romano» o «Nuestro planeta», también desaparecen producciones en su mayoría deportivas, como «The Mavericks», documental británico que analiza la figura de grandes deportistas y que dejó de estar disponible en la plataforma el pasado día 1.

También desaparece de la plataforma otro contenido deportivo interesante, «Chronicles of a Champion Golfer», documental en el que grandes estrellas del golf reflexionan sobre su carrera. «Premier League Legends», la docuserie birtánica sobre leyendas de la Premier League, tampoco está ya disponible en Netflix y «Blue Mountain State», la serie sobre tres jóvenes jugadores de fútbol americano protagonizada por Darin Brooks, Alan Ritchson y Chris Romano saldrá del catálogo el próximo día 28.

En la misma línea, sale también de Netflix el documental sobre la tenista María Sharapova, «The Point». Sobre Rugby, deja la plataforma «Building Jerusalem», que narra la gesta de Inglaterra en la Copa del Mundo de Rugby del año 2003.

Los contenidos deportivos no son la única víctima de Netflix este mes. Dejan también el servicio de pago las series «People of Tomorrow» y «Loving Ibiza», una ficción americana que proporciona un curioso punto de vista sobre la bella isla española. Los suscriptores, además, tan solo tendrán hasta el próximo 6 de abril para ver «Manchester frente al mar», filme que le valió a Cassey Afleck el Premio Oscar a Mejor Actor y, por si fuera poco, hoy será el último día para disfrutar de los clásicos de Marvel «Guardianes de la Galaxia», «Los vengadores» y «Capitán América: El soldado de invierno».

A continuación, te ofrecemos un listado con las series, películas y documentales que desaparecen de Netflix este mes:

— Guardianes de la Galaxia

— Los vengadores

— Capitán América: El soldado de invierno

— Holes

— Jack Ryan: Operación Sombra

— Anthony Joshua: The Road to Klitschko

— American Pie: Band Camp

— American Reunion

— The Princess Diaries

— The Princess Diaries 2: Royal Engagement

— Walt Before Mickey

— 50 sombras más oscuras

— The Day the Earth Stood Still

— Manchester frente al mar

— Building Jerusalem: the Making of Modern Rugby

— Maria Sharapova: The Point

— Chronicles of a Champion Golfer

— Verliefd op Ibiza

— Blue Mountain State

— People of Tomorrow

— The Mavericks

—Premier League Legends