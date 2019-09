Las mejores series que no te puedes perder este otoño

Actualizado 23/09/2019 a las 00:50

La ceremonia de entrega de los Premios Emmy celebrada en la madrugada de este domingo ha servido para poner el punto y aparte a la temporada televisiva. Series tan exitosas como «Juego de Tronos», «The Big Bang Theory», «Veep», «Homeland» y «Jane the Virgin» han cerrado sus tramas (o al menos, casi todas) en este curso para dejar paso a nuevas propuestas, que llegan a la televisión este otoño dispuestas a ganarse el favor del público y la crítica de todo el mundo.

Así, un gran número de ficciones nacionales e internacionales arribarán en los próximos meses a la pequeña pantalla. Algunas más que consagradas, como «Vikingos», «The Walking Dead», «The Crown», «American Horror Story» y «Shameless», que retornarán con nuevas aventuras de sus protagonistas. Otras, en busca de seguir ganando adeptos, como sucede con «El joven Sheldon», «The Terror», «La maravillosa Señora Maisel», «Todo por el juego», «The Good Doctor», «Riverdale», «Vivir sin permiso», «Estoy vivo» y la esperadísima «The New Pope», segunda parte de la aclamada «The Young Pope».

Más allá de ellas, hay un buen número de ficciones que llegan de nuevas al catálogo de ficción de este otoño, como sucede con «La guerra de los mundos», «The Witcher», «Watchmen» y apuestas nacionales como «Perdida», «Toy boy», «Vida perfecta», «Criminal» y «Hache» (estas dos últimas, llegan a Netflix). Otras, como es el caso de «The Deuce», «The Good Place», «Silicon Valley», «Ballers» y «Mr. Robot», se despedirán de la audiencia para siempre en los próximos meses. Por no hablar de Apple TV Plus, que llegará en 1 de noviembre con cuatro súperproducciones y dispuesta a conquistar a los espectadores de todo el planeta.

Amazon, Netflix y HBO

La incipiente importancia de las compañías por «streaming» ofrece al usuario la posibilidad de disfrutar de cualquier seria cuándo, cómo y donde quiera. En ese aspecto, la apuesta de las plataformas será de lo más amplia en los próximos meses. Amazon Prime Video lanzará el 6 de diciembre la tercera temporada de la aclamada «La maravillosa Señora Maisel», aunque antes verá la luz una de sus grandes apuestas: «Modern Love», la nueva serie romántica que la compañía estrenará el 18 de octubre y que contará con un reparto de muchos quilates y compuesto por Anne Hathaway, Emmy Rossum, Andy Garcia, Tina Fey, Dev Patel y Cristin Milioti.

Netflix, por su parte, también apostará con fuerza por las series este otoño. A los recientes estrenos de «Élite», «Marianne» y «Criminal» se sumará en las próximas semanas uno de sus retornos más esperados: la quinta entrega de «Peaky Blinders», que llegará el 4 de octubre. A Tommy Shelby (protagonista de esta última ficción e interpretado por Cillian Murphy) y su banda se agregarán, en las fechas posteriores, la segunda entrega de «La casa de las flores» (18 de octubre), la tercera de «The Crown» (17 de noviembre), el estreno de la esperada «The Witcher» (20 de diciembre) y la cuarta temporada de «The Good Place» (que también llegará en diciembre, con el final definitivo de la serie). Junto a ellas, dos nuevas apuestas española de la plataforma: la puesta de largo de «Hache» (1 de noviembre) y la segunda temporada de «Alta mar» (22 de noviembre).

En ese sentido, HBO seguirá una estrategia similar. «The Deuce», que estrenó su tercera y última temporada el 10 de septiembre y «Silicon Valley», cuya sexta entrega llega en octubre, se despedirán para siempre de los espectadores en la compañía estadounidense. Lo mismo que «Ballers», la aplaudida serie protagonizada por Dwayne «La Roca» Johnson, que también puede seguirse por Movistar+ y Fubo TV y cuya quinta temporada salió hace algunas semanas. En octubre, además, la compañía estrena sus dos nuevas producciones: «Watchmen» y «La materia oscura», a las que se sumará próximamente «The New Pope».

La apuesta de los canales de pago

Aunque no todo es Netflix, Amazon Prime y HBO. La décima temporada de «The Walking Dead» llegará a la cadena de pago FOX el próximo 7 de octubre, con un episodio a la semana en la que la serie se adentrará en la guerra del grupo de supervivientes contra Los Susurradores y su temible líder Alpha (Samantha Morton). La serie, por cierto, puede verse desde el principio bajo demanda a través de varias plataformas, aunque solo Movistar+ tiene sus nueve temporadas al completo. Netflix, Amazon y HBO cuentan con ocho, mientras que en Sky TV está disponible la novena. A FOX también llegó en la madrugada del pasado sábado «American Horror Story: 1984», la última temporada de la ficción antológica, mientras que el 28 de octubre hará lo propio la primera entrega de «La guerra de los mundos», ficción basada en la novela de Herbert George Wells y la película de Steven Spielberg, que protagonizarán Gabriel Byrne y Elizabeth McGovern.

«The Terror», la exitosa serie producida por Ridley Scott–cuya primera temporada está disponible en Amazon Prime–, lanzará durante este otoño en AMC su segunda entrega, que no tendrá nada que ver con aquella expedición al Ártico que protagonizó la primera. TNT, otra cadena de pago, estrenará en noviembre la sexta y última temporada de «Vikingos» (las anteriores se pueden ver en Netflix, Movistar+, HBO y Amazon), que al igual que las anteriores estará dividida en dos tandas, de diez episodios cada uno y que servirá como desenlace a las andanzas de Bjorn (Alexander Ludwig), Lagertha (Katheryn Winnick), el sádico Ivar (Alex Högh Andersen) y compañía. Al mismo canal, por su parte, llega el 21 de octubre «Prodigal Son», la nueva apuesta policíaca de la cadena y cuyo elenco lideran Michael Sheen y Tom Payne (Jesús en «The Walking Dead»).

Movistar+, cada vez con más peso

A Movistar+, por otro lado, también llegarán estrenos de lo más interesantes durante este otoño. La cuarta temporada de «Riverdale» se estrenará en exclusiva el próximo 10 de octubre en la plataforma (en concreto, al canal Movistar Series), a la que también arribarán la segunda entrega de la ficción española «Todo por el juego» (que podría estrenarse en #0) y la cuarta y última de «Mr. Robot», protagonizada por el oscarizado Rami Malek y que llegará el 7 de octubre a Movistar Series. Lo mismo que sucede con otras series de éxito, como «El joven Sheldon», cuya tercera temporada que llegará el 2 de octubre a la plataforma y «Shameless», que estrenará su décima entrega el 4 de noviembre en Movistar+, que también estrenará la mencionada ficción de HBO «The New Pope». La plataforma española, además, presentará el próximo 12 de octubre «Vida perfecta», la serie de Leticia Dolera premiada en Canneseries, el festival de series de Cannes.

Apple TV Plus, la estrella invitada

Todo ello, sin olvidar a Apple, el nuevo agente emergente y que lanzará el 1 de noviembre Apple TV Plus, su nueva plataforma de series y películas a la que han destinado más de 5.000 millones de dólares y que tendrá un precio de salida de 4,99 euros al mes. Desde su lanzamiento, el servicio contará con varias series de elevada producción. Son los casos de «The Morning Show», drama protagonizado nada menos que por Jennifer Aniston, Steve Carell y Reese Witherspoon; «See», la nueva serie de Jason Momoa; «Dickinson», la apuesta adolescente de Apple, basada en la vida de la escritora Emily Dickinson y protagonizada por la nominada al Oscar Hailee Steinfeld; además de «Para toda la humanidad», creada por Donald D. Moore, mente pensante detrás de «Outlander», «Battlestar Galactica» y las series de «Star Trek», y que, a través de una historia distópica, tratará de discernir cómo sería el mundo ahora si los soviéticos hubieran sido los primeros en llegar a la Luna.

Las cadenas generalistas

Aunque hay vida más allá de los servicios de «streaming». En las próximas semanas, las televisiones generalistas españolas estrenarán varias ficciones que tratarán de ganarse a los espectadores. Antena 3 apostará por «Perdida», «Toy boy» y «El nudo», tres nuevas producciones (aunque la última solo se estrenará en AtresPlayer Premium, flamante plataforma de Atresmedia); mientras que Telecinco hará lo propio con «Madres», protagonizada por Belén Rueda, y lanzará la segunda entrega de la exitosa «Vivir sin permiso» (cuya primera temporada también está disponible en Netflix), así como nuevos episodios de «La que se avecina» y «Señoras del (h)AMPA», esta última ya en emisión. La 1 de TVE, por su parte, acaba de presentar «Malaka» y en las próximas fechas, hará lo propio con «Neboa» y «Promesas de arena»; y estrenará la tercera entrega de «Estoy vivo», una de sus ficciones más aplaudidas de los últimos años.

Por no hablar de Facebook Watch, el servicio gratuito de Facebook y que el 1 de octubre lanzará la segunda temporada de «Sorry for your loss», serie gratuita para los usuarios de la red social y que protagoniza Elizabeth Olsen. El que no quiera ver series en estos meses de lluvia, al fin y al cabo, no será porque no tenga opciones.