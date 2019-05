¿Merece la pena seguir pagando HBO tras el final de «Juego de Tronos»?

Actualizado 22/05/2019 a las 11:45

HBO es, para muchos, sinónimo de calidad. La compañía americana, responsable de la ya finiquitada «Juego de Tronos», lleva su sello en grandes emblemas de la ficción seriada que dificilmente saldrán algún día del «top ten» de mejores series: «Los Soprano», «The Wire», «The Leftovers»... La creación de Benioff y Weiss, sin embargo, ha incrementado notablemente la cifra de usuarios y ha fomentado la penetración de la marca en países como España, donde ya Netflix llevaba ventaja y sigue aglutinando al grueso del mercado. El fin de la serie inspirada en la historia de George R.R.Martin, no obstante, ha derivado en la fuga masiva de clientes de HBO que, terminada su serie favorita, huyen a Netflix en busca de un catálogo mayor y más económico.

Hace poco más de un mes analizamos en este diario la calidad de las producciones de las principales plataformas que operan a día de hoy en España: Amazon, Netflix, Movistar, HBO... A tenor de las puntuaciones de los televidentes en IMDB, es HBO la compañía con mejor contenido destacando, entre sus producciones más valoradas, «Band of Brothers», «Juego de Tronos», «The Wire» y «Los Soprano». Netflix, sin embargo, pisa los talones a la plataforma gracias a creaciones propias como «Love, Death & Robots», «Black Mirror» y «The Crown», entre otras.

Puede que servirse del argumento de «Los Soprano» y «The Wire» no baste ya al usuario que busque un contenido más novedoso y en línea con las tendencias actuales. La firma americana, no obstante, atesora hoy grandes series como «El cuento de la criada», ganadora de ocho Premios Emmy y dos Globos de Oro o «Killing Eve», una de las series revelación del año pasado y que ya ha estrenado su segunda temporada. En breve, la compañía estrenará lo nuevo de «Big Little Lies», la historia basada en el libro homónimo de Liane Moriarty y que se estrenó en 2017 con gran éxito de crítica y público. «Chernobyl», la recién estrenada ficción sobre el desastre nuclear, apunta maneras como uno de los grandes «bombazos» del año.

Razones para no seguir en HBO

— Contenido español, mejor esperar

Si el usuario busca contenido español lo mejor es que, de momento, espere unos meses antes de invertir en una suscripción para la plataforma. En 2020 llegará «Patria», la adaptación de la premiada novela de Fernando Aramburu sobre la banda terrorista ETA y Álex de la Iglesia prepara ya «30 Monedas» el proyecto, dice el director de «El día de la Bestia», «que he soñado durante toda una vida». También Isabel Coixet llegará próximamente a la plataforma con «Foodie Love».

— Series al estilo «Juego de Tronos»

Quienes busquen sustituto para «Juego de Tronos», eso sí, quizás encuentren mayor consuelo en otras plataformas. En Netflix, por ejemplo, «Vikingos» sigue siendo un éxito indiscutible. También son buenas candidatas a llenar el vacío «The Blacklist» (Netflix) o «The Last Kingdom» (Netflix). En HBO hay quien señala que «La materia oscura», basada en la trilogía literaria de Philp Pullman, podría enganchar a la audiencia como ya lo hicieron los Siete Reinos. En Amazon destacan «The Expanse», «The Man in the High Castle» o «Jack Ryan» como alternativas para llenar el vacío.

— Sin opción para descargar contenido

Si viajas o frecuentas los lugares sin cobertura, es preferible invertir en plataformas que permitan descargar contenidos, como netflix o Movistar+. HBO, de momento, no ofrece la opción descarga aunque la implantará, dice la compañía, en poco tiempo.

— Cine más bien escaso

Además, el catálogo de películas de HBO es uno de sus puntos débiles en comparación con otras plataformas como Netflix, que se ha ganado el favor del público en este sentido gracias a «Roma» o «La balada de Buster Scruggs».