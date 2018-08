Bob Odenkirk: «“Better Call Saul” se acerca cada vez más al drama, pero hay esperanza»

Actualizado 07/08/2018 a las 01:21

La televisión brinda una nueva oportunidad al actor, cómico, guionista, director y productor Bob Odenkirk quien, tras el éxito de «Breaking Bad», protagoniza su exitoso «spin-off» (ficción derivada): «Better Call Saul». Esta ficción se centra en la transformación gradual de Jimmy McGill, aspirante a honrado abogado, en Saul Goodman, un astuto criminalista demasiado cercano a los gángsters. «Recuerdo que cuando me ofrecieron este personaje me senté con Bryan Cranston y le pregunté: “¿Cómo voy a hacer esto? ¿Qué harías tú?” Y me guió a través de los pormenores del personaje. Me ha servido de consejero», recuerda el propio Odenkirk sobre los inicios de un viaje que comienza hoy (23. 20 en Movistar Series) su cuarta temporada. Gracias a este papel, el actor ha logrado saltar de una serie de culto a otra que, en poco tiempo, casi ha alcanzado a su predecesora.

P - ¿Cómo vive el renacimiento de su carrera en los últimos años?

R - La variedad y la riqueza que uno encuentra en la televisión de hoy me ha ayudado, y estoy muy agradecido. La cantidad de plataformas que hay ayuda a que voces que de otro modo estarían apagadas encuentren un lugar donde expresarse y han permitido que artistas como yo puedan encontrarse con un público más amplio para quien era un desconocido. Siempre he tenido una visión muy definida de lo que me gusta, pero hasta ahora no había encontrado mi oportunidad dentro de la industria. Ahora, el juego ha cambiado.

P - Temáticamente, «Better Call Saul» plantea si hay que ser bueno.

R - Mi personaje examina por qué hay que serlo. En la ficción, el buen camino suele llevar a un final feliz. Nosotros vamos a cambiar ese rumbo. Saul es un tipo tridimensional, mucho más rico que el que aparecía en «Breaking Bad».

P - ¿Cómo ve a su personaje ahora que empieza la cuarta temporada?

R - Sé que nunca voy a encontrarme con un papel como este. Hay muchas relaciones geniales en la serie, pero la conexión entre Jimmy y Kim (Rhea Seehorn) es mi favorita y esta cuarta temporada está dedicada a ellos.

P - ¿Cree que Better Call Saul se está convirtiendo en un drama?

R - Sinceramente, sí. Pero hay esperanza, hay momentos muy divertidos con Kim. Ninguno se comporta de una forma obvia ni da las respuestas de los personajes típicos de la televisión. Los dos se abren y se vuelven más comprensivos y compasivos. Es aún más triste que no puedan hacer que funcione.

P - ¿Cómo describiría el viaje de «Breaking Bad» y «Better Call Saul»?

R - Al principio solo vimos a Saul en el trabajo, al crear a McGill hay todo un espectáculo dimensional a su alrededor.