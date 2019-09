TVE planea resucitar «Historias para no dormir»

Actualizado 04/09/2019 a las 01:38

Aunque en la televisión casi todo envejece muy rápido, hay clásicos que, adaptados a los nuevos tiempos, podrían volver a congregar a públicos de todas las edades. Una de estas genialidades es «Historias para no dormir», la saga de cuentos de terror ideada por Chicho Ibáñez Serrador que se emitió en TVE entre 1966 y 1968 y en 1982. Ahora, cuando se han cumplido más de cincuenta años desde el estreno del primer episodio y apenas unos meses después del fallecimiento de uno de los grandes maestros de la televisión, la cadena pública trabaja para recuperar la serie que inspiró a toda una generación.

«Estamos estudiando la posibilidad de hacer de nuevo ”Historias para no dormir” con los grandes directores de terror de este país, que tenemos muchos y muy buenos», adelantó ayer a ABC Fernando López Puig, director de contenidos de la cadena pública. «Telecinco hizo algo parecido con algunos directores, una serie fantástica y la aparcó. Pues nosotros trabajamos en la posibilidad de crear una nueva tanda», añade.

Las «Películas para no dormir», como se llamaron en Telecinco, estaban dirigidas por el propio Chicho, Mateo Gil, Paco Plaza, Enrique Urbizu, Álex de la Iglesia y Jaume Balagueró. La cadena emitió los episodios de los dos últimos directores en 2007, fecha en la que salió a la venta el DVD con la serie completa. En 2009, ofrecieron los capítulos restantes en la cadena Factoría de Ficción. Todos ellos, además de realizadores como Alejandro Amenábar,J. A. Bayona y Rodrigo Cortés, han reconocido la influencia del «creador de pesadillas único y original», que recibió el Goya de Honor el pasado mes de enero.

«La paisana»

Pero como no solo de nostalgia y planes vive la cadena pública, ayer también presentaron en el marco del FesTVal de Vitoria dos estrenos inminentes: «La paisana» y la nueva entrega de «MasterChef celebrity». El primero es en realidad la segunda temporada de «El paisano» un programa en el que Pablo Chiapella pasaba dos días en distintos pueblos de España para descubrir sus historias y tradiciones y plasmarlas después en un monólogo final.

Ahora al anfitriona de este viaje por el mundo rural que comienza el viernes en La 1 (22.10) será Eva Hache. «Me ofrecieron el programa hace ocho años, pero tenía un niño pequeño y no podía viajar tanto. Cuando pensé que había perdido la oportunidad, el formato ha vuelto a mí, así que estoy agradecida y contenta. Es un programa genial, porque es de humor y de amor, de amor por este país y sus pueblos. Se habla de la España vaciada, y en cierto sentido es verdad, porque la vida allí no siempre es fácil, pero hay una riqueza cultural y espiritual divina», subrayó la cómica. La 1 también tiene en cartera una temporada grabada con Edu Soto, que emitirá a continuación.

«MasterChef celebrity 4»

La nota de color la pusieron los protagonistas de «MasterChef celebrity 4»: Tamara Falcó, Ana Obregón, Martín Torné, Vicky Martín Berrocal, Juan Avellaneda, Yolanda Ramos, Elena Furiase, Ana Milán, Álex Adrover, Félix Gómez, El Sevilla, Los Chungitos, Almudena Cid y José Miguel Antúnez. Todos, explican, han sufrido y se han reído en los fogones del concurso culinario: «La verdad es que nunca me imaginé lo exigente que iba a ser», admite Tamara Falcó. «Pensé que estaba un poco trucado y que en algún momento venían y te ayudaban. Hasta el primer programa, que vi que no aparecía ningún cocinero que te hiciera el plato», bromea.

Serie de Telemundo

Ayer también debutó en el festival Telemundo, que presentó «No te puedes esconder», un thriller hispanomexicano protagonizado por Eduardo Noriega, Blanca Soto y Maribel Verdú, entre otros. La serie, grabada entre México y España y participada por la productora Isla, comienza con la llegada a España de Mónica (Soto), que huye bajo un programa de protección de testigos por problemas con su marido y redes criminales. Pronto entran en juego una serie de atentados, asesinatos, intrigas políticas e investigaciones que sacan a la luz las miserias de todos los personajes. Esta «ambiciosa producción» llegará a Telemundo y sus plataformas a finales de septiembre y a finales de año se verá en todo el mundo a través de Netflix.