¿En qué plataformas y canales puedes ver las mejores series del momento?

HBO

HBO es la plataforma más demandada estas últimas semanas debido a la emisión de la octava y última temporada de «Juego de Tronos». En su catálogo podemos encontrar otras series como «The Deuce», «Heridas abiertas», «Los Soprano», «The Wire», «Westworld» o «El Cuento de la Criada». Este 2019 habrá en HBO dos estrenos estrella: «Watchmen», basada en un cómic de Alan Moore y la segunda temporada de «Big Little Lies», que saldrá en junio. Además, están preparando una adaptación de la novela «Patria», de Fernando Aramburu. HBO permite coenctar dos dispositivos simultáneos y cuesta 7,99 euros mensuales.

Netflix

Netflix es sin ninguna duda la plataforma con mayor popularidad a nivel mundial, debida en buena parte a sus contenidos de producción propia. Las series de éxito que podemos encontrar en su catálogo son casi interminables: «Black Mirror», «Stranger Things», «Love, Death & Robots», «Narcos», «House of Cards», «Daredevil»...Para la temporada en curso estrenará la tercera temporada de «La casa de papel» y de «Paquita Salas», «Umbrella Academy» o «Alta mar». Dispone de tres planes de diferentes precios: uno básico por 7,99 euros mensuales, plan estándar por 10,99 y el premium por 13,99.

Amazon

Al servicio de streaming de Amazon todavía le queda mucho para ponerse a la altura de Netflix y HBO, sus competidores directos. No obstante, cuenta con títulos muy atractivos como «Transparent», «The Man In The High Castle», «Mozart in the Jungle», «I love Dick», «Fleabag», «Jack Ryan», «The Grand Tour», «The Marvelous Mrs. Maisel» o «American Gods». Próximamente tiene previsto estrenar una serie basada en el universo de «El señor de los anillos». Cuesta 36 euros al año y permite la conexión simultánea de tres dispositivos.

Movistar+

Movistar+ es una plataforma de streaming española, aunque está muy lejos de alcanzar la implantación que ya tienen en nuestro país las plataformas internacionales. Recientemente ha alcanzado un acuerdo con Netflix para que los contenidos de ambas plataformas puedan verse en una pantalla unificada. Ha producido series propias como «Arde Madrid», «Mira lo que has hecho», «Vergüenza», «La peste» o «El día de mañana» y tiene derechos sobre otras como «Outlander», «Better Call Saul» o «The Good Fight». Su precio no está del todo claro, pues depende de los paquetes que se deseen contratar.

Filmin

Filmin es una plataforma de cine online que lleva más de una década surtiendo a domicilio a los cinéfilos españoles. Aunque su catálogo tiene principalmente películas, también se puede encontrar un buen surtido de series europeas, sobre todo británicas. Filmin pone a disposición de sus usuarios series tan atractivas como «El misterio de Hanging Rock», «El enigma Flatey», «Inside No. 9» o «Young and Promising». La tarifa básica cuesta 7,99 euros al mes y la plus vale 14,99 e incluye tres vales para poder ver películas de estreno.

Sky TV

Sky TV ha sido la última plataforma de streaming en establecerse en nuestro país. Empezó su andadura en España a finales del 2017, y no fue hasta casi un año después que empezó a emitir contenido propio con series como «Gomorra» y «Patrick Melrose». Últimamente ha incorporado a su catálogo títulos como «El milagro», «Curfew» o «Catalina la Grande». Además, ofrece el contenido de cadenas como Fox, MTV, Calle 13, TNT, National Geographic, Comedy Central, Syfy, AXN, TCM, Disney Junior o Nickelodeon. Su precio es de solamente siete euros al mes.