La precuela de «El señor de los anillos», de Amazon, se rodará en Nueva Zelanda

Amazon Studios ha anunciado que su serie basada en la icónica novela El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien se grabará en Nueva Zelanda. La preproducción ya ha empezado y la producción de la serie comenzará en Auckland en los próximos meses.

«Mientras buscábamos la localización en la que poder dar vida a la belleza de la Segunda Edad de la Tierra Media, sabíamos que necesitábamos encontrar un lugar majestuoso, con costas vírgenes, bosques y montañas, que también son escenario de otras producciones de primera categoría, además de estudios, artesanos y otro personal altamente cualificado y con experiencia. Estamos felices de poder confirmar oficialmente que Nueva Zelanda va a ser la casa de nuestra serie basada en la historia de El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien», han subrayado los showrunners y productores ejecutivos J.D. Payne y Patrick McKay. «Estamos muy agradecidos a toda la gente y al gobierno de Nueva Zelanda, y especialmente a Auckland, por apoyarnos durante la fase de preproducción. La gran hospitalidad de los Kiwi con la que nos han dado la bienvenida ya nos ha hecho sentir como en casa, y esperamos profundizar en esta relación en los próximos años».

Situada en la Tierra Media, la adaptación televisiva explorará nuevas tramas que preceden a La Comunidad del Anillo de J.R.R. Tolkien. Una obra literaria conocida en todo el mundo y galardonada con el International Fantasy Award y el Prometheus Hall of Fame Award, las novelas de El Señor de los Anillos fueron elegidas como libro favorito del milenio por los clientes de Amazon en 1999 y novela favorita de todos los tiempos en Reino Unido en The Big Read de la BBC en 2003. Sus adaptaciones cinematográficas, de New Line Cinema y el director Peter Jackson, lograron una taquilla mundial combinada de cerca de 6.000 millones de dólares y juntas se recibieron un total de 17 Oscars, incluyendo Mejor Película.

Los productores ejecutivos y showrunners de la serie son J.D. Payne y Patrick McKay. J.A. Bayona (El Orfanato, Jurassic Park: El Reino Caído) dirigirá los dos primeros capítulos y también será productor ejecutivo, con su socia Belén Atienza. La producción ejecutiva corre a cargo de Lindsey Weber (10 Cloverfield Lane), Bruce Richmond (Juego de Tronos), Gene Kelly (Boardwalk Empire), Sharon Tal Yguado, Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Jason Cahill (Los Soprano) y Justin Doble (Stranger Things).