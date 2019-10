Reabre «La casa de las flores»: todo lo que debes recordar antes de ver la segunda temporada

Actualizado 18/10/2019 a las 03:21

¿Te acuerdas del apellido «De-la-Mo-ra»? La segunda temporada de «La casa de las flores» ya está disponible en el catálogo de Netflix, y sus actores aseguran que es «mucho más loca, atrevida y divertida que la primera». «Después de arruinar su fachada de ‘familia perfecta’, los De la Mora deberán aprender a trabajar en conjunto para reclamar su legado», reza la sinopsis de esta nueva entrega.

[¡Cuidado! Este artículo contiene spoilers de «La casa de las flores»]

Los De la Mora tendrán que afrontar una inesperada muerte (¿la de Virginia de la Mora?) y cada uno de ellos se verá obligado a reacomodarse. Paulina se marchó a Madrid, pero cuando tiene que volver a México se encuentra todo completamente destrozado. Su padre Ernesto se ha unido a una secta pseudo-espiritual; su hermana Elena está viviendo una crisis de identidad a consecuencia de sus últimas relaciones amorosas; Julián ha encontrado un nuevo y peculiar trabajo que solo le traerá más problemas. Todo esto al tiempo que se queda impugnado el testamento de Virginia y hacen todo lo posible por recuperar la floristería que tantas alegrías y penas les ha dado a la familia De la Mora.

«Hay también nuevas historias y nuevas tramas, temas a los que quisimos darles visibilidad, criticar o dialogarlos», detalló el creador de la ficción Manolo Caro. Como muchas telenovelas mexicanas, la dramedia de Manolo Caro abarca más tramas de las que cualquier seriéfilo es capaz de comentar y recordar. Por eso, antes de ver la segunda temporada de «La casa de las flores», queremos hacer un repaso de todo lo que debes recordar de la primera entrega.

Todo comenzó con una muerte: el suicidio de Roberta. La familia De la Mora estaba celebrando el cumpleaños del patriarca de esta, Ernesto. Su mujer, Virginia, había preparado una fiesta por todo lo alto en su propia casa, había reunido a sus tres hijos y a sus amigos para festejar ante las cámaras de una de las revistas más prestigiosas de México. Lo que no se podía imaginar Virginia de la Mora es que, durante la fiesta, se encontrarían un cadáver en su florería: el de la «otra».

El suicidio de Roberta, con quien Ernesto había creado una vida paralela, fue el acontecimiento que desencadenó una serie de catastróficas desdichas, las cuales dejaron claro que los De la Mora no son la familia perfecta que aparentaban. La principal afectada fue Virginia. Junto al cuerpo, apareció una carta para ella. Le pide que se hiciera cargo de su hija Micaela. A cambio, le da los datos suficientes para poder vengarse de su marido y mandarlo «de viaje a Japón»; es decir, a la cárcel.

Con su marido lejos de casa y sus cuentas congeladas, Virginia pelea contra viento y marea para sacar adelante «La casa de las flores» original. Para ello, comienza a esconder marihuana en los ramos de flores y a trapichear con ellos. La pilla Elena, su hija mediana, y decide ayudarle. Pero el problema llega cuando los que se enteran son los traficantes de la zona, quienes no dudan en chantajearla y hacer todo lo necesario para que le devuelva el dinero que ellos «han perdido».

Entre plena voránige, Virginia descubre que su «casa de las flores» no es la única. Roberta tenía la suya propia: un cabaret de dudosa moral, pero bastante más rentable que la casa original. Ningún De la Mora sabían de la existencia de esta «casa», excepto Ernesto (obviamente) y Paulina, su hija mayor. Tras descubrir que había estado encubriendo a «su papá», la matriarca le retira la palabra y le llama «hija de Judas». Pero ella no es hija ni de Judas ni de Ernesto. Su padre es del psicólogo de la familia Salomón Cohen.

Por si esto fuera poco, Paulina de la Mora acaba de divorciarse su marido (español e interpretado por Paco León) José María, quien vuelve a su vida para ayudarle a sacar a su padre de la cárcel y a cuidar del hijo de ambas, Bruno. Lo hace transformada en María José. «Supongo que ahora somos lesbianas», le dice Paulina después de lo que parece un intento de reconciliación «post cambio de sexo».

Elena, la mediana, se presentó a principio de la temporada como la hija perfecta. Culta y con la ambición de forjarse una carrera en Nueva York. La joven viaja hasta México con la excusa del cumpleaños de su padre, pero lo que realmente quiere es contarle a todos que se ha comprometido con Dominique. Al llegar ve a su familia tan desquebrajada que decide pasar una temporada junto a ellos, «solo hasta que las cosas se calmen». Pero en ese tiempo, se olvida de su prometido cuando aparece Claudio, el hijo mayor de Roberta. Pero no, no son hermanastros. Solo tienen una «mediohermana» en común. Ambos, comienzan una relación que propicia la ruptura del compromiso de Elena con Dominique. Pero esto no significa que terminen juntos, no. Claudio no quiere una relación estable.

Si creías que la situación de Elena es complicada, no te acuerdas bien de la de Julián. El pequeño De la Mora se presentó al espectador como un joven alocado, pero con una vida más o menos estable y con una novia formal, Lucía. Poco tiempo necesitó este para salir del armario y gritar a los cuatro vientos (pese a las opiniones de su familia) que estaba enamorado de Diego, el contable de los De la Mora. Pese a que Julián le pidió matrimonio y a que Diego aceptó, el joven del clan siguió acostándose con todo aquel que le apetece. ¿Consecuencia? Diego, aprovechando su estatus de administrador, huyó con todo el dinero que la familia había ahorrado para sacar a Ernesto de la cárcel.

Tras este revés, Virginia decide vender la florería a sus principales rivales, los Chiquis, para conseguir el dinero que tanto necesitan. La matriarca de la familia cierra la temporada huyendo de su familia «perfecta» para (literalmente) no volver.

En la segunda entrega de «La casa de las flores» seguiremos viendo a Cecilia Suárez (Paulina de la Mora), Aislinn Derbez (Elena de la Mora), Darío Yazbek (Julián de la Mora), Juan Pablo Medina (Diego), Paco León (María José), Arturo Ríos (Ernesto de la Mora), Alexa de Landa (Micaela) y Luis de la Rosa (Bruno). Además, se unen al reparto de esta temporada Mariana Treviño (Jenny Quetzal), María León (Purificación), Eduardo Rosa (Alejo), Loreto Peralta (Rosita), Flavio Medina (Simón), Anabel Ferreira (Celeste), y la colaboración especial de Eduardo Casanova. La segunda parte de la serie llega a la plataforma este viernes próximo 18 de octubre.