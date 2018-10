TVE rectifica: «La República» se estrenará en prime time

Actualizado 25/10/2018 a las 18:53

Tras las críticas recibidas, TVE ha decidido replantearse su estrategia para estrenar la segunda temporada de la serie «14 de abril. La República», guardada durante siete años en un cajón. La cadena pública anunció este miércoles que estrenaría los nuevos capítulos de esta ficción «prohibida» este sábado a las 23.30. Sin embargo, finalmente ese horario se destinará a una reposición del desenlace del primer curso y los episodios de la segunda temporada llegarán a La 1 en «prime time» a partir del sábado 3 de noviembre, tal y como ha adelantado Vertele y ha publicado este diario.

De esta forma, la cadena trata de atajar las quejas recibidas por dos motivos. El primero, por destinar un exitoso producto de «prime time», con un coste total cercano a los quince millones de euros, a un horario nocturno del día con menor consumo televisivo de la semana. Otras críticas hablaban de la necesidad de recordar al espectador las tramas de la primera temporada para poder situar al público de cara a la segunda.

«Tanto tiempo esperando para que la programen a una hora lamentable», anunció Víctor Clavijo, que comparte protagonismo con Félix Gómez, Verónica Sánchez, Alejo Sauras, Mariona Ribas, Lucía Jiménez y Álex Angulo. También Virginia Yagüe, guionista de la serie, ha arremetido contra esta decisión: «Feo y mal. Buscar titulares en el marco de un festival y luego hacer esto. Suma y sigue la cadena de despropósitos».

Sinopsis

La reposición del último episodio de la primera temporada estará dedicado a los fallecidos Héctor Colomé y Álex Angulo. En «Quien siembra vientos…» se vivirá un enfrentamiento entre los jornaleros y los propietarios de las tierras. na de las disposiciones de la nueva ley de la Reforma Agraria obliga a los propietarios a sembrar. Esta vez Agustín (Héctor Colomé) no se opone a sembrar, pero ahora son los jornaleros los que se niegan a hacer su trabajo alentados por los sindicatos. Mientras, Fernando (Félix Gómez) acude a Alejandra (Verónica Sánchez) para hacerle comprender la situación y que trate de convencer a Jesús (Alejo Sauras). Todos temen que el enfrentamiento termine en tragedia…

En el primer episodio de la segunda temporada, la familia De La Torre sigue pendiente de la petición de divorcio de Fernando a Mercedes. Agustín y su nuera imaginan el mundo sin Alejandra y concluyen que les conviene: Mercedes conservaría a su marido y Agustín evitaría que Alejandra reclamara sus derechos sobre la finca familiar como heredera de los Osuna. Fernando y Alejandra siguen soñando con una vida juntos, ajenos a las sombras que se ciernen sobre ellos. Por su parte, Ventura comprende que su inesperada salida de la cárcel le convierte en sospechoso a ojos de sus compañeros anarquistas. Encarna, preocupada por él, intenta ayudarle. Pero tras verla en brazos de Amparo, Ventura ya no se fía de nadie. Presa de la culpa, Ludi ha decidido que no puede seguir con Rafael y fuerza la situación para que el pasante de don Agustín se dé cuenta de que no hay más opción que la ruptura. En cuanto a Hugo, el dolor en su pierna es insoportable.