La resurrección de «Penny Dreadful»

Actualizado 04/11/2018 a las 01:32

Hace dos años, la cadena Showtime anunció el final «Penny Dreadful» tras tres temporadas con un éxito relativo. Ahora que el terror vuelve a estar de moda, el canal de pago ha decidido, según confirma «Variety», poner en marcha una secuela de la serie: «Penny Dreadful: City of Angels».

Esta nueva serie, que contará con John Logan como creador, guionista y productor ejecutivo, acompañado por Michael Aguilar («Kidding»), se muda del Londres victoriano a Los Ángeles de 1938. Aunque los personajes y la historia serán nuevas, los creadores subrayan que será «descendiente espiritual» de la original.

La ciudad y época elegidas para esta ficción que comenzará a rodarse en 2019 estarán muy influenciadas por el folklore mexicano-estadounidense. «“Penny Dreadful: City of Angels” tendrá una conciencia social e histórica que decidimos no explorar antes. Ahora nos enfrentaremos a problemas políticos, religiosos, sociales y raciales específicos, históricos y del mundo real. En 1938, Los Ángeles afrontaba algunas preguntas difíciles sobre su futuro y su alma. Nuestros personajes deben hacer lo mismo. No hay respuestas fáciles. Solo hay preguntas poderosas y complejos desafíos morales. Como pasaba siempre en el mundo de ‘Penny Dreadful’, no habrá héroes o villanos, solo protagonistas y antagonistas, personajes complicados y conflictivos que viven en el límite de la elección moral», explicó Logan.