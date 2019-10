«Mr. Robot»: la despedida de Rami Malek

Actualizado 07/10/2019 a las 01:47

«Bienvenidos a la revolución definitiva, el destino final de la odisea digital de Elliot Alderson». La última temporada de «Mr. Robot» ya está aquí, disponible en Movistar+ desde el lunes 7 de octubre. Tras conseguir revertir el hackeo del 9 de mayo, cerrar un acuerdo con Whiterose para salir con vida y pactar una tregua con Mr. Robot, Elliot se prepara para la mayor revolución de todas. El verdadero enemigo del sistema ha sido expuesto y Elliot vuelve con la mente más clara al punto de partida: utilizar su lado justiciero para que los que mueven los hilos no vuelvan a salirse con la suya. La acción de los últimos episodios transcurre durante la semana de Navidad de 2015.

«Emotivo, impactante y sorprendente»: así define el protagonista de la ficción, Rami Malek, el final de la misma. «Creo firmemente en Sam Esmail, y si esa es la forma en la que ha decidido cerrar la historia, no tengo nada que objetar; él es un tipo que me sorprende, tanto como este final», dijo el intérprete a «Entertainment Weekly» la pasada primavera en Nueva York.

Han pasado cinco años desde la primera que Rami Malek se puso por primera vez en la piel de Elliot Alderson, y, aunque pronto tendrá que decirle adiós, está preparado para despedirse de un personaje que sabe que recordará siempre. «Ha sido revolucionario para mi en muchos sentidos, pero especialmente para el mundo», dijo en el late night «Late Show».

Cada vez que el intérprete ha viajado para promocionar alguno de sus trabajos, «y he dado la vuelta al mundo prácticamente», Malek ha sentido como los espectadores conectaban con un personaje tan complejo como el protagonista de «Mr. Robot»: «En todos los lugares en los que he parado abía chicos que apreciaban las historias de Freddie (Mercury) y Elliot. Son personas a las que le ha faltado cariño y que no tenían demasiados amigos. Son seres humanos complicados que han alzado su voz, que han hecho que se les escuche y han conseguido hacer cosas extraordinarias para las que ellos sabían que estaban destinados. Ser parte de estos movimientos es totalmente extraordinario», añadió.

Rami Malek estará acompañado, una vez más, de Portia Doubleday («Her», «Rebelión adolescente»), Martin Wallström ('«he Legacy»), Michel Gill («House of Cards») y Grace Gummer («The Newsroom») en el papel de Dominique «Dom»" DiPierro.