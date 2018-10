Así será la serie Patria, la adaptación de la exitosa novela sobre ETA

Actualizado 22/10/2018 a las 12:45

HBO Europe ha dado luz verde a su primer original español, la serie Patria, adaptación de la novela homónima de Fernando Aramburu (Premio Nacional de Narrativa 2017), un fenómeno editorial entre público y crítica que ya ha traspasado nuestras fronteras. Aitor Gabilondo, creador de El Príncipe o Vivir sin permiso, es el impulsor, guionista y productor de esta adaptación, cuyo director principal será Pablo Trapero (La quietud, El clan, Elefante blanco), acompañado por Félix Viscarret (Bajo las estrellas, Vientos de la Habana), que dirigirá varios episodios.

La historia de Patria transcurre a lo largo de tres décadas en Euskadi. A través de sus protagonistas, dos familias divididas por las consecuencias del terrorismo, Patria nos habla de cómo vive la gente corriente en el contexto de un conflicto que pese a ser local tiene numerosos elementos comunes con cualquier enfrentamiento en muchos lugares del mundo.

La vida de Bittori y su familia cambia por completo el día en que ETA asesina a su marido, Txato, en la puerta de su casa. Rotas las relaciones con la familia de su amiga Miren, cuyo hijo milita en la banda terrorista, todos tendrán que lidiar con el duelo y las contradicciones morales mientras la vida sigue su propio curso, poniendo en el camino nuevos condicionantes que también determinarán su futuro. ¿Serán capaces algún día de perdonar, borrar sus diferencias, y volver a estar unidos?

«He dedicado casi un año a adaptar Patria a televisión. Ahora toca dar vida a estos personajes y recrear aquel doloroso pasado en algunos de los lugares donde ocurrieron hechos muy similares a los que se narran en esta ficción, y cuando las heridas aún siguen abiertas en Euskadi. Eso aviva mi compromiso y me obliga a afilar la sensibilidad. Por fortuna, HBO me ha permitido rodearme de un equipo técnico y artístico excepcional, también muy comprometido con esa realidad. No tengo ninguna voluntad de imponer un relato único porque ni creo que exista ni pienso que deba existir. Patria no sólo supone para mí el reto de trasladar a la pantalla una historia emocionante y poderosa que ha llegado a millones de personas en todo el mundo. También es un viaje personal en el que, de la mano de los personajes, regreso al Euskadi de los años más duros de ETA, que tanto marcaron mi juventud. No se puede pedir más», explica Aitor Gabilondo.

Miguel Salvat, Commissioning Editor of Original Programming HBO España, comenta: «Patria define la intención de HBO en cuanto a la producción original. Queremos crear algo diferente, de gran calidad y que esté a la altura del legado de nuestra marca. Creo que el gran libro de Fernando Aramburu como base, y la enorme aportación de Aitor Gabilondo adaptando la novela y liderando este equipo, harán de Patria una serie como nunca antes se ha hecho».

El director argentino Pablo Trapero es un galardonado cineasta cuyos trabajos han sido reconocidos internacionalmente, incluidos los festivales de Cannes, Toronto y Venecia, donde recibió el León de Plata como mejor director por El clan, también galardonada en los Goya como mejor película iberoamericana. En su filmografía se incluyen también títulos como Elefante blanco y Carancho, además de La quietud, de estreno el próximo noviembre en España. Félix Viscarret ha dirigido Four Seasons in Havana para televisión y ya ha adaptado con anterioridad una novela de Aramburu, la película Bajo las estrellas, con la que ganó un Goya al mejor guión adaptado y otro al mejor actor protagonista.

Aitor Gabilondo, uno de los showrunners más destacados en España, tanto en guión como en producción, tiene entre sus créditos la serie El comisario y el gran éxito El Príncipe, entre otras. Fundó Alea Media en 2017.

Patria tendrá 8 episodios de una hora y estará producida por Alea Media, productora participada por Mediaset. La serie comenzará su rodaje en 2019 y tiene previsto su estreno en 2020.