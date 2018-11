La serie española que ha fichado a Edurne para su nueva temporada

Actualizado 13/11/2018 a las 01:52

En la comisaría y el barrio de Distrito Sur hay nuevos vecinos. «Servir y proteger», serie que emite La 1 en su sobremesa, cuenta desde este pasado lunes con Edurne, en el papel de Sara Barrios. La cantante, actriz, compositora y presentadora da vida a una camarera del pub Moon Light, donde tendrá que lidiar con borrachos y gente de diversa calaña.

«Es un personaje que me encanta, porque es una luchadora y no se conforma fácilmente. Cree haber encontrado el amor de su vida en Álvaro..., pero hasta ahí puedo decir», cuenta la intérprete, que afronta su primer papel fijo en una serie. No obstante, antes de su participación en «OT» su rostro ya había aparecido en producciones como «Ana y los 7», «Hospital Central» y «Cambio de clase» (Disney Channel), y en el musical «Grease».

Edurne asegura que «está siendo una experiencia increíble». «Me encantan los retos y este es uno muy grande. Disfruto cada momento, cada escena. Tengo la enorme suerte de contar con unos compañeros estupendos que me están ayudando y desde el primer día soy una más», declara a ABC.

Edurne asegura que siente doble responsabilidad, porque sus padres «no se pierden ni un episodio». «Desde que les dije que iba a trabajar en la serie no paran de preguntarme sobre los personajes e incluso quieren que les adelante cosas. Yo les pido paciencia, porque si lo saben no tiene gracia», añade.

Sobre Sara, su personaje, cuenta que se parece mucho a ella, «ya que no se conforma con facilidad y le apasionan los retos». Desde el pub debe competir además con María (Pepa Aniorte), propietaria del bar La Parra, pero asegura que se llevan «de maravilla», fuera y dentro de la ficción. «La clientela nos la repartimos a las mil maravillas: ella es más de mañana y yo de la noche». Hasta ahora, su local solo se citaba de pasada en los guiones, pero va a ganar presencia. «Espero que vengan muchos de la comisaría cuando terminen su jornada», dice.

Después de 400 episodios, la serie de Plano a plano dirigida por Inma Torrente y creada por Tirso Calero ha iniciado la grabación de su tercera temporada, avalada por su récord de audiencia en los últimos días: 1.219.000 espectadores y 10,9% de cuota.